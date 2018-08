Zehn tolle Romane für Ihren Strandurlaub

6. Maja Lunde - Die Geschichte der Bienen

England, 1852: William engagiert sich für Bienen. Doch durch zahlreiche Forschungsabsagen desillusioniert und kraftlos geworden, kann der Naturforscher seit Wochen das Bett nicht mehr verlassen. Bis ihn doch neuer Elan packt und er sich an den Entwurf eines neuen Bienenstockes macht. Ohio, 2007: George, seines Zeichens Imkers mit Leib und Seele, will mit seiner Bienenfarm expandieren - doch das Bienensterben hat bereits begonnen ... China, 2098: Tao lebt in einer Zeit, in der es keine Insekten mehr gibt. Blüten werden per Hand bestäubt, auch von ihr. Die Welt, in der die Arbeiterin lebt, ist düster und trist. Doch die Mutter von Sohn Wei-Wen wünscht sich eine andere Zukunft - und bleibt hoffnungsvoll ...



Über drei Zeitebenen wird das Verschwinden der Bienen und die Auswirkung dessen auf die Menschen erzählt. Ein aufrüttelnder, hochaktueller Roman über Verlust und Hoffnung.



Wem gefällt‘s?

Eine Idee für Fans von Sue Monk Kidds „Die Erfindung der Flügel“.



Maja Lunde, Die Geschichte der Bienen, ISBN 978-3442-75684-1, btb Verlag