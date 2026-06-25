Nach WM-Blamage: Tschechiens Star tritt zurück

Tschechiens Stürmerstar Patrik Schick hat nach dem enttäuschenden Aus bei der Weltmeisterschaft seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben. Die Entscheidung sei nicht impulsiv gefallen, beteuerte der 30-Jährige am Donnerstag auf Instagram.
„Ich trage diese Idee schon länger mit mir herum und habe lange und intensiv darüber nachgedacht“, schrieb der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehende Schick. Er spielte 56 Mal für das Nationalteam und schoss dabei 26 Tore.
Ohne Treffer
Bei der WM in Nordamerika ging der Mittelstürmer jedoch leer aus, Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Gruppenspielen deutlich den Aufstieg. Beim 0:3 gegen Mexiko im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt.
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