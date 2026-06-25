Von „Hicke“ bis zur Gala in Berlin – immer Drama!

Eigentlich wollte die FIFA „Packeleien“ wie in Gijon verhindern, vergaß mit den Dollar-Noten in den Augen jedoch, dass das mit der Aufstockung auf 48 Nationen, dem neuen Modus, nicht möglich ist. Daher blickt die Fußball-Welt in der Nacht auf Sonntag nach Kansas City – und damit auf unser Team, das Dramen schon von früher kennt ...
Ein Punkt reicht Österreich UND Algerien definitiv für die K.o.-Phase. Aber will überhaupt wer Zweiter werden, Spanien in die Arme laufen? Die Diskussionen laufen. Großes Kino ist damit im letzten Spiel der Gruppenphase garantiert. Das kennt Rot-Weiß-Rot schon aus der Vergangenheit:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.