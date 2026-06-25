Von „Hicke“ bis zur Gala in Berlin – immer Drama!

Eigentlich wollte die FIFA „Packeleien“ wie in Gijon verhindern, vergaß mit den Dollar-Noten in den Augen jedoch, dass das mit der Aufstockung auf 48 Nationen, dem neuen Modus, nicht möglich ist. Daher blickt die Fußball-Welt in der Nacht auf Sonntag nach Kansas City – und damit auf unser Team, das Dramen schon von früher kennt ...