„Hitze tötet mehr Menschen als der Straßenverkehr“

Neue Temperaturrekorde für den Monat Juni, ein eigens neu geschaffenes Ministerium für Wohnen – aber noch keine Verbesserungen beim Hitzeschutz für Mieter. Das passt für die Grünen, die selbst bis 2024 mitregiert haben und das Klima nicht nachhaltig verbessern konnten, nicht zusammen. Zumindest hätte die Öko-Partei versucht zu helfen.