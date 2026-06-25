Race Across America: Kaider verteidigt Titel

„Das ist schon sehr schräg. Das ist unglaublich verrückt, dass einem das zweimal passieren kann, dass man das zweimal gewinnen kann. Zweimal zu finishen und zweimal zu gewinnen ist schon unbeschreiblich“, sagte Kaider im Ziel. Auf dem langen Weg hatte er sich durch Temperaturen von über 43 Grad in der Wüste, dünne Luft auf über 3300 Metern Seehöhe, schlechte Straßen auf den endlosen Geraden und viel Verkehr gekämpft. Probleme in der Sitzregion sowie zunehmende Nacken- und Schulterprobleme erschwerten die Unternehmung in der Schlussphase zusätzlich.