Österreichs digitale Infrastruktur steht zu einem großen Teil in Europa. Doch das bedeutet nicht, dass sie auch von österreichischen oder europäischen Unternehmen kontrolliert wird. Eine Analyse von rund 1,9 Millionen Domains zeigt, dass bei der digitalen Souveränität nicht nur der Standort von Servern zählt, sondern vor allem auch die Eigentümerstruktur dahinter.
Die Frage nach digitaler Souveränität gewinnt in Zeiten geopolitischer Krisen und weltweiter IT-Ausfälle wie jüngst bei Microsoft an Bedeutung – sowohl für Unternehmen als auch für Behörden. Österreich und die EU bemühen sich bereits, ihre Abhängigkeit von überwiegend außereuropäischen IT- und Cloud-Anbietern zu verringern. Im November 2025 unterstützten alle 27 EU-Mitgliedstaaten eine europäische Erklärung zur digitalen Souveränität.
Auch Österreich hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, das unter anderem offene Alternativen im Office-Bereich und die digitale Souveränität als Kriterium bei öffentlichen Vergaben vorsieht. Eine aktuelle Analyse von EY Österreich und Risikomonitor zeigt jedoch, wie groß die Abhängigkeiten in der Praxis noch sind.
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