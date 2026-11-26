Österreichs digitale Infrastruktur steht zu einem großen Teil in Europa. Doch das bedeutet nicht, dass sie auch von österreichischen oder europäischen Unternehmen kontrolliert wird. Eine Analyse von rund 1,9 Millionen Domains zeigt, dass bei der digitalen Souveränität nicht nur der Standort von Servern zählt, sondern vor allem auch die Eigentümerstruktur dahinter.