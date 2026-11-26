Die FCC scheine eine von Trump gesteuerte Vergeltungskampagne zu betreiben, erklärte Bezirksrichterin Loren Alikhan in Washington. FCC-Chef Brendan Carr, der im Jänner 2025 an die Spitze der Behörde berufen wurde, habe die Rhetorik des Präsidenten als Handlungsanweisung verstanden, schrieb die Richterin in ihrer Begründung. ABC habe ein gewichtiges Interesse daran, sein Recht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst vor Vergeltung zu verteidigen. Weder das Präsidialamt, Carr, Disney noch ABC äußerten sich bisher zu dem Urteil.