Zach betete, dass Panettiere gerettet wird

Als die Rettungskräfte eintrafen, habe er voller Hoffnung gesagt: „Oh Gott sei Dank, sie sind da. Sie werden sie zurückholen.“ Er habe geweint und gebetet, dass alles gut ausgehe, Gott angefleht, Hayden zu retten, erklärte Hickerson. Doch obwohl die Rettungskräfte eine halbe Stunde um Panettieres Leben kämpften, blieben Hickersons Gebete unerhört. Am Ende konnten die Sanitäter nur noch den Tod der 36-Jährigen feststellen.