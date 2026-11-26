Zach Hickerson, Bruder von Hayden Panettieres On-off-Freund Brian Hickerson, hat erstmals ausführlich über den Todestag der „Heroes“-Schauspielerin gesprochen und im Interview mit „TMZ“ schockierende Details preisgegeben.
Im August starb Hayden Panettiere im Alter von nur 36 Jahren in einem angemieteten Apartment in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Wie Zach Hickerson nun enthüllte, hätte er zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Greenville sein sollen, eigentlich wollte er nach Atlanta fahren, um dort Golf zu spielen.
Zach erreichte Hayden und Brian nicht
Doch dann habe ihm Panettiere geschrieben: „Zachary, du gehst nirgendwo hin“, verriet er „TMZ“ in dem Interview, von dem gerade erste Ausschnitte veröffentlicht wurden, das ganze Gespräch soll am Freitag erscheinen. Also sei er geblieben.
An jenem Sonntagmorgen, an dem die Schauspielerin starb, sei er zunächst in der Kirche gewesen, schilderte Hickerson nun. Er, sein Bruder Brian und Hayden hätten geplant, später gemeinsam Mittag zu essen und danach Indoor-Golf zu spielen. Doch nach dem Gottesdienst habe er seinen Bruder und dessen Freundin telefonisch nicht erreicht.
Panettiere saß nach vorn gebeugt da
Zunächst habe er sich nichts Schlimmes gedacht, vermutet, die beiden seien eingeschlafen. Also habe er sich auf den Weg zur Unterkunft gemacht. Dort angekommen, sei Panettiere nach vorn gebeugt und mit gekreuzten Beinen dagesessen.
Ihr Gesicht habe er zunächst nicht sehen können, weil ihre langen Haare es bedeckt hätten, aber er habe damit gerechnet, „dass sie gleich hochschauen und fragen würde: ,Zachary, was machen wir heute?‘“ Doch es sei keine Reaktion gekommen.
„Brian, sie ist lila!“
Daraufhin habe er seinen Bruder gefragt: „Brian, schläft Hayden immer noch?“ Dieser wollte Panettiere daraufhin wecken – doch dann der Schock: „Ihr Gesicht war blass, ihre Lippen waren lila!“, erinnerte sich Zach an den Moment zurück, als sein Bruder seine Freundin hochzog. Er habe gerufen: „Brian, sie ist lila! Oh mein Gott, sie ist lila!“
Er habe umgehend den Notruf gewählt, während Brian Panettiere Narcan verabreichte – ein Medikament, das als Notfall-Gegenmittel bei einer vermuteten Opioid-Überdosis verwendet wird. Danach hätten sie beide versucht, die Schauspielerin wiederzubeleben.
Zach betete, dass Panettiere gerettet wird
Als die Rettungskräfte eintrafen, habe er voller Hoffnung gesagt: „Oh Gott sei Dank, sie sind da. Sie werden sie zurückholen.“ Er habe geweint und gebetet, dass alles gut ausgehe, Gott angefleht, Hayden zu retten, erklärte Hickerson. Doch obwohl die Rettungskräfte eine halbe Stunde um Panettieres Leben kämpften, blieben Hickersons Gebete unerhört. Am Ende konnten die Sanitäter nur noch den Tod der 36-Jährigen feststellen.
An diesen Augenblick erinnert sich Hickerson bis heute zurück: „Ich legte meine Hand auf ihr Bein und verabschiedete mich“, schilderte er. Sein Bruder Brian sei völlig aufgelöst gewesen und unter Schock gestanden.
Panettiere starb an Überdosis
Hayden Panettieres Tod wurde von den Behörden als Unfall eingestuft. Die Schauspielerin, die nur wenige Tage später ihren 37. Geburtstag gefeiert hätte, starb an einer Überdosis – unter anderem wurden Fentanyl sowie weitere Substanzen in ihrem Körper festgestellt.
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