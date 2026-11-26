supamun® akut Sticks JUNIOR wurde zur gezielten Nährstoffversorgung bei grippalen Infekten entwickelt. Die bilanzierte Diät ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bestimmt. Jetzt € 2 sparen: Einfach nach unten scrollen, Coupon abfotografieren oder per Screenshot speichern und in der Apotheke einlösen!
Wenn uns ein grippaler Infekt erwischt, ist es Zeit, auf sich und seine Bedürfnisse zu achten. supamun® akut Sticks wurde speziell entwickelt, um den Körper bei grippalen Infekten optimal mit
zu versorgen.
supamun® akut Sticks JUNIOR – supa umsorgt ab 12 Jahren
Das Pulver mit Mango-Maracuja-Geschmack wird ganz einfach in Wasser eingerührt.
*supamun® akut Sticks JUNIOR ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei grippalen Infekten.