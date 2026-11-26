Gefahr durch Drohnen
Kiew gibt Deutscher Bahn Tipps zur Drohnenabwehr
Die Deutsche Bahn möchte sich für Bedrohungen durch Drohnenangriffe schützen – und holt sich dafür Tipps von der Ukraine. Selbst ohne großen Krieg müsse mit hybriden Angriffen gerechnet werden – durch Russland oder andere Akteure, erklärte dazu der ukrainische Bahnchef.
Die ukrainische Eisenbahn will bei der Verhinderung von Sabotage und Drohnenangriffen helfen. „Wir geben bereits unsere Erfahrungen bei Verteidigung und Sicherheit weiter“, sagte Bahnchef Olexander Perzowskyj in Kiew dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dabei gehe es unter anderem darum, „wie man den Luftraum über den Gleisen überwacht und schützt“.
Hochgeschwindigkeitszüge seien leichtes Ziel für Drohnen
Die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn untersuchten mögliche Bedrohungen im Voraus und seien bereit, von den ukrainischen Erfahrungen zu lernen. Details nannte er nicht. Perzowskyj geht davon aus, dass auch in Deutschland die Gefahr von Drohnenattacken auf Züge wächst. „Ich will niemandem Angst machen. Aber denken Sie daran, wie leicht sich ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne treffen lässt“, sagte der Bahnchef. Es sei unmöglich, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig zu schützen.
Ukrainische Bahn hat eigene Luftverteidigung
Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja hat nach seinen Angaben inzwischen eigene Luftverteidigungseinheiten aufgebaut. Das Funktionieren der Eisenbahn hat der Ukraine seit 2022 bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs geholfen. In diesem Jahr haben sich russische Drohnenangriffe auf Züge gehäuft, Hunderte Lokomotiven wurden zerstört. Bei Angriffen stoppen die Züge. Passagiere müssen die Wagen verlassen, bis die Gefahr vorüber ist.
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