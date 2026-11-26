Hochgeschwindigkeitszüge seien leichtes Ziel für Drohnen

Die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn untersuchten mögliche Bedrohungen im Voraus und seien bereit, von den ukrainischen Erfahrungen zu lernen. Details nannte er nicht. Perzowskyj geht davon aus, dass auch in Deutschland die Gefahr von Drohnenattacken auf Züge wächst. „Ich will niemandem Angst machen. Aber denken Sie daran, wie leicht sich ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne treffen lässt“, sagte der Bahnchef. Es sei unmöglich, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig zu schützen.