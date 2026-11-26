Nur etwas mehr als 100 Kilometer trennen Bleiburg und Laibach! Für Volleyball-Profi Sebi Sablatnig (24) ist es nach dem Wechsel in die Hauptstadt des Nachbarlandes jedoch eine ganz andere Welt. „Das Umfeld ist total professionell und das Team der Wahnsinn“, schwärmt der Maria Rainer. So arbeiten im Staff von Laibach elf Mitarbeiter, zweimal am Tag gibt es Essen und jeder Spieler hat ein Klubauto. „Beim Reifenwechsel wurden wir abgeholt und hingebracht, sie kümmern sich um alles“, grinst Sablatnig. „Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mit Volleyball so viel verdienen könnte.“