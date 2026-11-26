Es ist wohl „die verrückteste Verlobung“, wie Krappi es ausdrückt: Denn wo eigentlich Drama und Streit aufgrund von Allianzen herrschen, kehrt plötzlich jede Menge Liebe ein. Geri geht vor seiner Lisa trotz eines bevorstehenden „Raus-Rein-Spiels“ auf die Knie.
„Willst du meine Frau werden?“ Erstmals in der Geschichte von „Forsthaus Rampensau“ zwingen nicht die Spiele die Kandidaten und Kandidatinnen in die Knie, sondern die Liebe. Obwohl Lisa und Geri nach dem letzten Platz beim „Großen Abseilen“ gemeinsam mit Elsa und Beverly ins „Raus-Rein-Spiel“ müssen, übermannen Geri seine Gefühle.
Wahre Liebe oder doch nur Show?
Im Rausch der nächtlichen Party stellt er seiner Lisa die wohl wichtigste Frage vor versammelter Mannschaft. „Ich glaub, das ist die verrückteste Verlobung, die ich jemals in meinem Leben gesehen hab“, gesteht Krappi.
Wahre Liebe oder doch Show für Sendezeit? Elsa vermutet zu Beginn einen Spaß, spricht danach ihre Glückwünsche aus. Doch auch Butti und Sophie trauen dem Ganzen nicht. Pikant: Wie bereits bekannt wurde, haben sich Lisa und Geri wenige Monate nach der Aufzeichnung der Show getrennt!
„Er will uns besamen“
Doch wo Freude herrscht, hält sich das Leid nicht weit fern. Peter spricht mit Julia und Ebru über ihre mögliche Zukunftsplanung und bietet seine Hilfe als Besamungstechniker an. Schließlich hat er damit aufgrund seiner Arbeit auf dem Hof Erfahrung.
Ebru will Alisa über das skurrile Angebot ihres Freundes informieren: „Er will uns besamen, falls wir ein Kind wollen“, ruft Ebru Alisa zu und tritt damit in ein ordentliches Fettnäpfchen. Denn hierbei handelt es sich um ein heikles Thema für Alisa: „Mit mir willst du kein Kind, aber mit denen schon?“, fragt sie Peter.
Ebru versucht die Wogen zu glätten und entschuldigt sich. Doch die Stimmung zwischen den beiden Promi-Paaren bleibt schlecht. Alisa möchte mit Ebru kein Wort mehr wechseln und zieht sich zurück. „Schalt doch dein Gehirn für 10 Minuten ein“, klagt Julia. Hat Ebru damit ihr Schicksal im Forsthaus besiegelt?
Wer nach dem „Raus-Rein-Spiel“ die Koffer packen muss und ob es auch für Ebru und Lisa dieses Mal eng wird, das gibt es wie immer freitags um 20:15 Uhr im „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und JOYN zu sehen.
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