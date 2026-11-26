„Der richtige Weg“
Musk will jedem Kind zwei SpaceX-Aktien schenken
SpaceX-Chef Elon Musk will jedem Kind in den USA zwei Aktien seines Raumfahrtunternehmens schenken.
„Im kommenden Jahr wird jedes Kind in Amerika eine meiner SpaceX-Aktien erhalten“, schrieb er am Mittwoch (Ortszeit) auf der Kurznachrichtenplattform X.
Ein weiteres Papier werde jedes Kind von seinem Unternehmen SpaceX beziehen. Es werde die erste Aktie von vielen sein.
„Aktien, die Anteile an der künftigen Wirtschaft sind, direkt an die Menschen zu geben, ist der richtige Weg“, erklärte er.
Zunächst blieb unklar, ob Musks persönliche Aktienspenden einer Haltefrist unterliegen.
Musk hatte bereits im vergangenen Monat erklärt, er wolle jedem Kind in den USA eine Aktie übertragen. Im Oktober hatten zudem SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Ehemann im Rahmen einer Initiative von US-Präsident Donald Trump mehr als zwei Millionen Kindern jeweils eine Aktie zugesagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.