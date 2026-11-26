Trotz negativem Ortsbildgutachten hält der Bürgermeister immer noch an der Errichtung des Sendemastes im Wohngebiet von Brunn am Gebirge (NÖ) fest. Die Entscheidung darüber wurde jedoch jetzt wieder vertagt. Die Opposition befürchtet, dass er sich ein neues Hintertürchen suchen könnte.