Der totale Wahnsinn! Trotz Sturms Schwächephase in der Bundesliga samt Absturz auf Platz fünf sind heute (21 Uhr) bis zu 7000 Auswärtsfans beim Europa-League-Spiel der Grazer bei der TSG Hoffenheim dabei! Das Spiel gegen Ilzer, Schicker & Co. wird zum Spektakel der Anhänger. Schon Mittwoch wurde die Region schwarz eingefärbt.