Der totale Wahnsinn! Trotz Sturms Schwächephase in der Bundesliga samt Absturz auf Platz fünf sind heute (21 Uhr) bis zu 7000 Auswärtsfans beim Europa-League-Spiel der Grazer bei der TSG Hoffenheim dabei! Das Spiel gegen Ilzer, Schicker & Co. wird zum Spektakel der Anhänger. Schon Mittwoch wurde die Region schwarz eingefärbt.
„Servus, wir san Grazer!“ Ganz egal, ob Bad Schönborn, Karlsruhe, Heidelberg, Sinsheim: Im deutschen Rhein-Neckar-Land wird dieser Tage Steirisch g’redt! Die schwarz-weiße Karawane, die sich Dienstag, Mittwoch und teilweise noch am Matchtag nicht nur von Graz aus in Bewegung setzt, könnte rekordverdächtige Höhen erreichen.
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