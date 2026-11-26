Im Skandal um den US-Chipkonzern Nvidia sind sich die US-Geheimdienste Insidern zufolge uneins darüber, ob die Geschäftsfrau Alice Huang für China spioniert hat. Während das FBI keine Beweise für eine Tätigkeit als Agentin sieht, gehen andere Regierungsvertreter mehreren Insidern zufolge von einer Rekrutierung aus.
Die interne Debatte folgt auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Nvidia-Chef Jensen Huang nach einer Affäre mit Alice Huang vom Verdacht eines Sicherheitsrisikos freizusprechen. Zugleich zeigen neu ausgewertete Dokumente der chinesischen Zentralbank, dass Firmen aus dem Umfeld der Frau den Aufbau von KI-Rechenzentren in China mit Ausrüstung im Wert von insgesamt 301 Millionen Dollar finanzierten.
Die Interpretation der Geheimdienstinformationen gilt Insidern zufolge als zentral für Trumps Entscheidung, sich für die Rückkehr des Nvidia-Chefs einzusetzen. Dem FBI zufolge belegen die Erkenntnisse nicht, dass Alice Huang eine Spionin ist. Die CIA schließt jedoch nicht aus, dass neue Beweise auftauchen könnten. US-Außenminister Marco Rubio hatte in einem internen Memo sogar die Einschätzung vertreten, der chinesische Geheimdienst habe sie rekrutiert.
Trump hatte sich nach dem kurzzeitigen Rücktritt von Jensen Huang eingeschaltet und nach Rücksprache mit Justizminister Todd Blanche erklärt, der CEO stelle keine Gefahr dar. Huang kehrte nach elf Tagen auf seinen Posten zurück. Das Weiße Haus, die CIA, das FBI und das US-Außenministerium lehnten gegenüber Reuters eine Stellungnahme ab.
Mittelsfrau für chinesische Kunden?
Die Zentralbank-Dokumente belegen unterdessen, dass Unternehmen aus Alice Huangs Umfeld Finanzierungen für KI-Server und Netzwerkhardware in China sicherten. Ein Großteil der Ausrüstung befindet sich in einem Rechenzentrum in Shanghai. Die US-Behörden untersuchen, ob Huangs früheres Unternehmen Megaspeed chinesischen Kunden geholfen hat, an beschränkte Nvidia-Technologie zu gelangen.
Das US-Handelsministerium setzte Megaspeed am Montag auf eine schwarze Liste. Das Unternehmen wies Vorwürfe des Fehlverhaltens zurück und erklärte, Alice Huang habe die Firma im August 2025 verlassen.
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