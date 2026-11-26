Die Interpretation der Geheimdienstinformationen gilt Insidern zufolge als zentral für Trumps Entscheidung, sich für die Rückkehr des Nvidia-Chefs einzusetzen. Dem FBI zufolge belegen die Erkenntnisse nicht, dass Alice Huang eine Spionin ist. Die CIA schließt jedoch nicht aus, dass neue Beweise auftauchen könnten. US-Außenminister Marco Rubio hatte in einem internen Memo sogar die Einschätzung vertreten, der chinesische Geheimdienst habe sie rekrutiert.