Auch mehr als drei Jahre nach dem Unglück in Steyr Unterhimmel ist die juristische Aufarbeitung nicht abgeschlossen. Beide Angeklagte haben gegen die bedingten Haftstrafen Berufung eingelegt. Dass eine während der Nacharbeiten durchgeführte Sprengung „schiefgegangen“ sei, will der Geschäftsführer der Firma nicht gelten lassen.
Auch mehr als drei Jahre nach dem tödlichen Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel dauert die juristische Aufarbeitung noch an. Zwar wurden der Seniorchef des damaligen Baggerunternehmens und der Geologe am 5. November zu vier Monaten bedingter Haft und Geldstrafen verurteilt, beide haben aber gegen das Urteil berufen. Der Fall geht ans Oberlandesgericht Linz, eine Entscheidung könnte sich bis Mitte nächsten Jahres ziehen.
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