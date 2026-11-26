Mit dem angesprochenen „Dreier“ würden die Mozartstädter auch einen Sprung nach vorne in der Tabelle machen und wieder in die Top-24 vorrücken. Diese braucht es, um die Play-offs der Europa League zu erreichen. Wie viele Punkte es am Ende braucht, um dieses Ziel auch zu erreichen? Wohl mindestens zehn. Damit beschäftigen sich die Bullen aber nicht.