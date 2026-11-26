Salzburg braucht im Kampf um die Play-offs in der Europa League heute dringend einen Heimsieg, gab sich vor dem Spiel gegen Ararat-Armenia aber als Mathematik-Muffel. Beim „F-Wort“ musste Trainer Danny Röhl lachen.
Vier Punkte, vier Spiele – die bisherige Ausbeute der Bullen in der laufenden der Europa League lässt eindeutig zu wünschen übrig. Zur Hälfte der Ligaphase liegt Salzburg auf dem 26. Platz. Mit Ararat-Armenia kommt heute (18.45, live auf ServusTV) das Tabellenschlusslicht nach Wals-Siezenheim. Die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt. Wie sein Team als „absoluter Favorit“ in die Partie geht, wollte ein Journalist bei der Pressekonferenz deshalb von Trainer Danny Röhl wissen.
Beim Deutschen löste die Frage ein breites Grinsen aus. Das „F-Wort“ („Favorit“) vermeidet der 37-Jährige auf internationaler Ebene so gut es geht, wenn es um sein Team geht. Seine Antwort auf die Frage: „Mit einer absolut guten Leistung. Wir müssen scharf sein, aggressiv sein und vor allem zielstrebig in die Box reinkommen.“
„Wir haben dreimal nicht gewonnen“
Klar ist: Salzburg braucht im Spiel gegen den Außenseiter aus Armenien, der eine kuriose Geschichte hat (siehe unten), einen Heimsieg. Das sieht auch Verteidiger Tim Drexler so. „Wir haben dreimal nicht gewonnen. Es wird umso wichtiger, dass wir die drei Punkte holen“, sagte der 21-Jährige.
Mit dem angesprochenen „Dreier“ würden die Mozartstädter auch einen Sprung nach vorne in der Tabelle machen und wieder in die Top-24 vorrücken. Diese braucht es, um die Play-offs der Europa League zu erreichen. Wie viele Punkte es am Ende braucht, um dieses Ziel auch zu erreichen? Wohl mindestens zehn. Damit beschäftigen sich die Bullen aber nicht.
Für Red Bull Salzburg zählen nur noch Siege
„Es sind noch vier Spiele zu gehen. Es macht keinen Sinn, das jetzt schon hochzurechnen“, sagte Röhl. Auch Defensivmann Drexler gab sich als Mathemuffel. „Ich habe bis jetzt noch gar nicht gerechnet“, sagte der Deutsche.
Rechnen hin oder her: Im Kampf um den Einzug in die Play-offs zählen für Salzburg nur noch Siege. Mit zwei Heimerfolgen gegen Ararat und Sparta Prag wären die Bullen im Rennen um die Top-24 wieder voll dabei.
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