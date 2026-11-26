Derzeit umkreisen 17.000 Satelliten die Erde

Derzeit kreisen insgesamt etwa 17.000 künstliche Himmelskörper um die Erde. Betreiber beantragen oft höhere Zahlen, um sich Flexibilität beim Design zu sichern. Für das Satelliten-Internet Starlink hatte SpaceX die Erlaubnis für 42.000 Einheiten eingeholt, von denen sich derzeit gut 11.000 im Orbit befinden. Bei dem neuen Vorhaben setzt SpaceX vor allem auf die Riesenrakete Starship, die noch entwickelt wird. Sie soll die Transportkosten drastisch senken.