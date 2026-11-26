Über Nacht ist in weiten Teilen Österreichs teils viel Schnee gefallen – das kann den Arbeitsweg zu einer mühseligen Tortur oder im schlimmsten Fall ganz unmöglich machen. Der ÖGB klärt auf, was Sie beachten müssen, wenn Sie es wetterbedingt nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht in die Arbeit schaffen.
Vielerorts hat der heftige Schneefall für Probleme im Verkehr gesorgt: Besonders betroffen sind die A11 in Kärnten und die A2 sowie die A9 in der Steiermark. In Wien brauchen Autofahrer zumeist deutlich mehr Zeit für ihre Fahrt – auf den Stadteinfahrten gab es am Morgen Staus. Auch der öffentliche Verkehr wurde in der Früh zeitweise durch den Schnee ausgebremst. In Niederösterreich lähmten Unfälle den Verkehr.
Wetter kann Verhinderungsgrund in der Arbeit sein
„Es handelt sich um einen Verhinderungsgrund, der das Fernbleiben rechtfertigt“, betont ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller. Dennoch hat man als Arbeitnehmer in diesem Fall Pflichten, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss.
Verspätung wegen Wetters ist kein Kündigungsgrund
Es gilt: Angestellte müssen aber alles ihnen Zumutbare unternehmen, um den Arbeitsplatz rechtzeitig zu erreichen. Ist das nicht möglich, kann der Arbeitgeber eine Verspätung oder das Fernbleiben nicht zum Anlass für eine Entlassung nehmen.
Unbedingt Bescheid geben
Einfach zu Hause bleiben geht allerdings nicht, stellt Müller klar: „Außerdem muss der Arbeitgeber vom Zuspätkommen oder der Verhinderung informiert werden.“
Kinderbetreuung hat Vorrang
Bleiben aufgrund starker Schneefälle Kindergarten oder Schule geschlossen und kommt niemand anderes für die Betreuung infrage, ist die Lage eindeutig, so Arbeitsrechtsexperte Müller: „Ich kann in dieser Zeit zu Hause bleiben und mich um mein Kind kümmern, ohne dafür Urlaub oder Zeitausgleich nehmen zu müssen.“
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