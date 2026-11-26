Vielerorts hat der heftige Schneefall für Probleme im Verkehr gesorgt: Besonders betroffen sind die A11 in Kärnten und die A2 sowie die A9 in der Steiermark. In Wien brauchen Autofahrer zumeist deutlich mehr Zeit für ihre Fahrt – auf den Stadteinfahrten gab es am Morgen Staus. Auch der öffentliche Verkehr wurde in der Früh zeitweise durch den Schnee ausgebremst. In Niederösterreich lähmten Unfälle den Verkehr.