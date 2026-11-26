Tourenplanung beginnt nicht erst am Berg, sondern schon beim abendlichen Spaziergang. Davon ist Skiführer und Lawinenexperte Stephan Skrobar überzeugt. Denn wer draußen unterwegs ist, sollte sich immer fragen: Was passiert, wenn etwas schiefgeht?
Brauche ich eine Mütze und Handschuhe? Wird es bereits dunkel, bevor ich zurück bin? Bin ich auf vertrauten Wegen unterwegs oder in einem Wald, den ich noch nicht kenne? Für den Steirer Stephan Skrobar beginnt genau hier die Tourenplanung. Ganz egal, ob es um einen Spaziergang mit dem Hund, eine gemütliche Winterwanderung oder eine anspruchsvolle Skitour geht.
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