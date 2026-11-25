Lukaschenko sieht Russland auf der Siegerstraße

Lukaschenko zeigte sich zudem überzeugt, dass die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld die Oberhand hätten. Sie kämen zwar langsam voran, Putin sei an der Front jedoch auf der Siegerstraße. Der russische Präsident schlägt seit Langem vor, dass Selenskyj zu Verhandlungen nach Moskau kommen solle. Der ukrainische Staatschef lehnt dies ab.