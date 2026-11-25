Alexander Lukaschenko, Machthaber in Russlands Vasallenstaat Belarus, hat Wolodymyr Selenskyj Ratschläge erteilt, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte. Der ukrainische Präsident möge mit ihm gemeinsam nach Moskau zu Friedensgesprächen fliegen. Falls er hingegen nicht zu Verhandlungen bereit sei, soll er mit einer „Kalaschnikow an die Front gehen“.
„Wolodja Selenskyj und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide“, hatte Lukaschenko der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge erklärt. Ansonsten solle er weiterkämpfen. Der Krieg müsse jedoch beendet werden. Eine Einigung sei möglich. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem französischen Magazin „Le Point“ bot sich Lukaschenko als Garant für Selenskyjs Sicherheit an.
Gegeneinladung nach Kiew
Selenskyj konterte, Lukaschenko könne doch Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen. „Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen“, sagte er in einem Videobeitrag des ukrainischen Portals „Novyny“.
Das Video war offensichtlich nach einer Pressekonferenz Selenskyjs mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar im Grenzgebiet aufgenommen worden. Magyar hatte die Region Transkarpatien besucht.
Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen
Wolodymyr Selenskyj
Bild: AFP/POOL/Isabel Infantes
Vorschläge für Selenskyj „unseriöse Dinge“
Dann fragte Selenskyj in ernstem Ton, warum Lukaschenko „unseriöse Dinge“ vorschlage. „Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen“, sagte der Ukrainer. Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernstzunehmen.
Lukaschenko sieht Russland auf der Siegerstraße
Lukaschenko zeigte sich zudem überzeugt, dass die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld die Oberhand hätten. Sie kämen zwar langsam voran, Putin sei an der Front jedoch auf der Siegerstraße. Der russische Präsident schlägt seit Langem vor, dass Selenskyj zu Verhandlungen nach Moskau kommen solle. Der ukrainische Staatschef lehnt dies ab.
Europas letzter Diktator
Der oft als letzter Diktator Europas bezeichnete Machthaber Lukaschenko – während der Proteste in Belarus im Sommer 2020 ließ er sich selbst mit einer Kalaschnikow in der Hand fotografieren – gilt als Putins engster Verbündeter im Ausland.
Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 stieß die russische Armee auch von belarussischem Gebiet aus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Der Vorstoß scheiterte, die russischen Truppen mussten sich zurückziehen.
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