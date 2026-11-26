Beeinträchtigungen werden auch im Privat- und Berufsleben sichtbar. Opfer von Hass im Netz ziehen sich häufig von digitalen Räumen zurück und leiden oft an depressiven Symptomen, Schlafproblemen, Stress und Angstzuständen. Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der ZARA-Beratungsstellen, verwies darauf, dass Hass im Netz nicht immer auf den digitalen Raum beschränkt bleibe: „Digitale Angriffe können ganz konkrete Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von Betroffenen, ihre psychische Gesundheit, ihr Privat- und Berufsleben und ihre gesellschaftliche Teilhabe haben.“