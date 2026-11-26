1731 Hass-Meldungen sind zwischen September 2025 bis August 2026 bei der Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA eingegangen – ein Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 62 Prozent davon gelten als rechtlich relevant, manche sogar strafrechtlich.
ZARA präsentierte am Mittwoch seinen neunten Bericht mit dem Thema „#GegenHassimNetz“, der heurige Schwerpunkt war „Digitaler Hass, reale Folgen“. Beinahe acht von zehn Fällen basieren demnach laut rechtlicher Einschätzung auf Vorurteilen, darunter Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht. Beinahe die Hälfte (49 Prozent) der gemeldeten Vorfälle betraf Rassismus, 13 Prozent Sexismus, sieben Prozent Weltanschauung, fünf Prozent Inter- und Transfeindlichkeit, vier Prozent Heterosexismus und ein Prozent Ableismus (Diskriminierung wegen Behinderung). 21 Prozent der Meldungen gehen auf nicht ideologisch motivierten Hass zurück.
1100 Meldungen wurden als rechtlich, manche davon sogar als strafrechtlich relevant eingestuft. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 38 Prozent. Davon fallen 32 Prozent auf Beleidigung, 26 Prozent auf Verhetzung, zwölf Prozent auf Cyber-Mobbing, fünf Prozent auf das Verbotsgesetz, vier Prozent auf gefährliche Drohungen, drei Prozent auf Stalking und 19 Prozent auf sonstige strafrechtliche Tatbestände.
Frauen besonders betroffen
Am häufigsten seien Frauen betroffen, hieß es im ZARA-Bericht. 60 Prozent der Opfer seien weiblich. Gleichzeitig seien sie auch jene Gruppe, die sich am häufigsten bei ZARA meldeten. 53 Prozent der 1731 Meldungen gingen von anonymen Usern ein. 847 Beschwerden musste nach der Beratung durch ZARA weiter nachgegangen werden. Davon wurde in 409 Fällen ein Hass-Posting gelöscht.
Beeinträchtigungen werden auch im Privat- und Berufsleben sichtbar. Opfer von Hass im Netz ziehen sich häufig von digitalen Räumen zurück und leiden oft an depressiven Symptomen, Schlafproblemen, Stress und Angstzuständen. Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der ZARA-Beratungsstellen, verwies darauf, dass Hass im Netz nicht immer auf den digitalen Raum beschränkt bleibe: „Digitale Angriffe können ganz konkrete Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von Betroffenen, ihre psychische Gesundheit, ihr Privat- und Berufsleben und ihre gesellschaftliche Teilhabe haben.“
ZARA gilt als Ansprechpartner für Menschen, die im Internet beleidigt, bedroht, verfolgt oder gezielt angegriffen wurden. Sie erhalten dann eine psychosoziale und rechtliche Beratung. Die Beratungsstelle ZARA wurde im September 2017 geöffnet, seither gingen 16.844 Online-Hass-Meldungen ein.
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