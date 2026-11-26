Mit David Ferrer sitzt Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer im Viertelfinale gegen Spanien eine absolute Tennislegende gegenüber. Er galt als „Pferdelunge“, obwohl er Kettenraucher war, war Nummer drei der Welt – und bescherte Melzer eine seiner schönsten Erinnerungen.
Er war als Tennisspieler eine Ausnahmeerscheinung, in mehrfacher Hinsicht. Kaum einer lief so viel wie David Ferrer, mit seinen 1,75 Metern war er einer der letzten Spieler unter den Top 5, der nicht einmal die Größe von 1,80 Meter erreichte. Und dann war da noch seine Nikotinsucht, etwas für einen Top-10-Spieler eigentlich Unerhörtes.
„Ich weiß bis heute nicht, wie der das hinbekommen hat“, staunt Melzer, zumal Ferrer für seine Pferdelunge bekannt war, stets als einer der fittesten Spieler auf der ATP Tour galt. „Aber ich hab den zum Beispiel in Cincinnati dauernd am Parkplatz rauchen sehen.“
„Er war nach Nadal der zweitbeste Sandplatzspieler“
Mit Ferrer verbindet Melzer aber auch eine seiner schönsten Erinnerungen. „Gegen ihn habe ich das beste Match meines Lebens gespielt“, meint Melzer. In Runde drei der French Open 2010 schlug der Österreicher den Spanier 6:4, 6:0, 7:6. „Und der war nach Rafael Nadal damals der beste Sandplatzspieler“, meint Melzer, der danach auch Novak Djokovic schlug, ins Semifinale kam, in dem er dann eben Nadal unterlag.
Ferrer hatte seine große Stunde drei Jahre später, als er in Paris sein einziges Grand-Slam-Finale erreichte (und natürlich an Landsmann Nadal scheiterte). Eine richtige Freundschaft mit dem Spanier gab es auch wegen dessen geringen Englischkenntnissen nicht, Spaß machte den beiden das Wiedersehen in Bologna dennoch.
Ferrer hört nach der Woche auf
„Natürlich habe ich versucht, aus ihm herauszukitzeln, ob er Carlos Alcaraz gegen uns auf den Platz schickt“, schmunzelt Melzer. Verraten wollte es ihm Ferrer, der nach dem Finalturnier sein Amt zugunsten des früheren Doppelspezialisten Marc Lopez niederlegt, freilich nicht. Doch sowohl er als auch Alcaraz ließen keinen Zweifel daran, dass sie Österreich nicht unterschätzen wollen. „Der volle Fokus liegt nur auf diesem Viertelfinale.“
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