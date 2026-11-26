Ferrer hört nach der Woche auf

„Natürlich habe ich versucht, aus ihm herauszukitzeln, ob er Carlos Alcaraz gegen uns auf den Platz schickt“, schmunzelt Melzer. Verraten wollte es ihm Ferrer, der nach dem Finalturnier sein Amt zugunsten des früheren Doppelspezialisten Marc Lopez niederlegt, freilich nicht. Doch sowohl er als auch Alcaraz ließen keinen Zweifel daran, dass sie Österreich nicht unterschätzen wollen. „Der volle Fokus liegt nur auf diesem Viertelfinale.“