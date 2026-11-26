Er wurde prognostiziert – und er ist gekommen: der erste richtige Wintereinbruch in Tirol! Auch in Tallagen und sogar in der Landeshauptstadt Innsbruck. Während Schneefans und insbesondere die Skigebiete über die weiße Pracht jubeln, sorgt diese auf den Straßen für Behinderungen, Unfälle und Sperren. Auf einigen Straßen herrscht Schneekettenpflicht.
Ein Italientief bringt am Donnerstag den Winter nach Tirol und in viele andere Teile Österreich. Schneefall bis in tiefere Lagen, glatte Straßen und Verzögerungen im Frühverkehr stellten Autofahrerinnen und Autofahrer bereits in den Morgenstunden vor große Herausforderungen.
Lkw bleiben am Fernpass hängen
Große Probleme gab es etwa am Fernpass. Wie die Tiroler Verkehrspolizei gegen 8.15 Uhr gegenüber der „Krone“ schilderte, bleiben dort immer wieder Lkw hängen. Die B179 musste sogar zwischenzeitlich gesperrt werden. So wie etwa auch die Kasbachstraße zwischen Jenbach und dem Achensee.
Mehrere Unfälle auf der Zillertal Straße
Ein Hotspot sei auch die B169 Zillertal Straße. Dort kam es in der Früh zu mehreren Unfällen – etwa in Schlitters, wo ein Auto im Graben am Dach landete. Auch bei Uderns krachte es am frühen Vormittag. Über Verletzte liegen bis dato keine Informationen vor.
Auf einigen Verbindungen Kettenpflicht
In Tirol herrschte aufgrund des Schneefalls am Vormittag auch auf einigen Verbindungen Schneekettenpflicht. Unter anderem abschnittweise auf dem Fernpass, am Arlbergpass, auf der L7 Jenbacher Straße, L3 Wildschönauer Straße, auf der B178 Loferer Straße, auf der B164 Hochkönig Straße und der B161 Pass-Thurn-Straße.
Dichtes Schneetreiben und tiefwinterliche Bedingungen herrschten auch auf der A12 Inntalautobahn und auf der A13 Brennerautobahn.
Donnerstag bleibt tiefwinterlich
Bereits in der Nacht hatte der Schneefall in weiten Teilen Tirols eingesetzt, im Laufe des Tages breitet er sich weiter aus. Besonders entlang des Alpenhauptkamms und in höheren Lagen müsse mit erheblichen Neuschneemengen gerechnet werden. Bis in die Abendstunden soll es in Tirol verbreitet winterlich bleiben.
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