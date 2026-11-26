Er wurde prognostiziert – und er ist gekommen: der erste richtige Wintereinbruch in Tirol! Auch in Tallagen und sogar in der Landeshauptstadt Innsbruck. Während Schneefans und insbesondere die Skigebiete über die weiße Pracht jubeln, sorgt diese auf den Straßen für Behinderungen, Unfälle und Sperren. Auf einigen Straßen herrscht Schneekettenpflicht.