Seine Karriere als Drogen-Läufer in Innsbruck war nur von kurzer Dauer: Ein 29-jähriger Marokkaner verkaufte im Mai und Juni rund 66 Gramm Kokain, ehe bei seinem dritten Einsatz die Polizei zuschlug. Nun saß er vor Gericht.
„Ich bin über Facebook von einem Tunesier angeworben worden“, erklärte der Angeklagte nun in Innsbrucker vor Gericht. In der Tiroler Landeshauptstadt übernahm er schließlich das Koks von einem maskierten Hintermann und verteilte es an verschiedene Abnehmer. Den Löwenanteil des Geldes kassierten offenbar andere.
Geld für Papas OP gebraucht
„Ich brauchte Geld für die Operation meines Vaters“, rechtfertigte sich der reumütig geständige Angeklagte. Von einer kriminellen Organisation will der Nordafrikaner nichts gewusst haben.
Der Schöffensenat sah den bedingten Vorsatz dennoch als erfüllt. Die Strafe: 18 Monate Haft, davon sechs unbedingt. Weil der 29-Jährige bereits fünf Monate in U-Haft verbracht hat, kommt er schon nach dem Prozess bedingt frei. Das Urteil ist rechtskräftig.
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