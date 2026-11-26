„Ich bin über Facebook von einem Tunesier angeworben worden“, erklärte der Angeklagte nun in Innsbrucker vor Gericht. In der Tiroler Landeshauptstadt übernahm er schließlich das Koks von einem maskierten Hintermann und verteilte es an verschiedene Abnehmer. Den Löwenanteil des Geldes kassierten offenbar andere.