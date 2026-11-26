Amazon reagierte gelassen auf die Ankündigung. „Wir liefern verlässlicher denn je“, betonte das Unternehmen. Der Konzern setzt in Deutschland etwa 13.000 saisonale Mitarbeiter ein. Man erhöhe jährlich die Löhne, der durchschnittliche Einstiegslohn liege bei 16,66 Euro pro Stunde. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sei seit mehr als fünf Jahren im Unternehmen.