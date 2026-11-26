Pünktlich zum Shopping-Tag Black Friday hat die deutsche Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks bei Amazon aufgerufen. Ziel sei es, den US-Riesen zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bringen.
„Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und einen Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit“, sagt Silke Zimmer, die im Verdi-Bundesvorstand für den Handel zuständig ist.
Die deutsche Gewerkschaft kritisiert unter anderem, dass der Lohn der Beschäftigten bei Amazon oft nicht zum Leben reiche und gravierende körperliche Belastungen mit sich bringe. „Dazu gehören monotone Arbeitsabläufe in den Fulfillment Centern, schwere Lasten, aber auch die Strategie aggressiver betrieblicher Kontrolle des Handelsriesen.“
So würden die rund 40.000 Beschäftigten durch den Einsatz digitaler Tracker bei jedem Schritt in ihrer Arbeit überwacht.
Weltweiter Aktionstag
Der Streiktag bei Amazon in Deutschland ist laut Verdi eingebettet in einen weltweiten Aktionstag des gewerkschaftlichen internationalen Dachverbands UNI Global unter dem Motto „Make Amazon Pay“.
Amazon reagierte gelassen auf die Ankündigung. „Wir liefern verlässlicher denn je“, betonte das Unternehmen. Der Konzern setzt in Deutschland etwa 13.000 saisonale Mitarbeiter ein. Man erhöhe jährlich die Löhne, der durchschnittliche Einstiegslohn liege bei 16,66 Euro pro Stunde. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sei seit mehr als fünf Jahren im Unternehmen.
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