Packende Zweikämpfe, rasante Spielzüge und jede Menge Emotionen auf dem Eis! Die Vienna Capitals dürfen sich im Dezember auf zwei spannende Heimspiele freuen. Die „Krone“ verlost dafür insgesamt 20x2 Tickets und bringt Eishockeyfans hautnah an das Geschehen in der Wiener Arena!
Wenn die Vienna Capitals aufs Eis gehen, sind Spannung und Gänsehautmomente garantiert. Am 6. Dezember wartet mit den Moser Medical Graz99ers ein besonders harter Gegner auf die Wiener. Die Steirer zählen zu den stärksten Mannschaften der Liga und reisen als amtierender Meister in die Bundeshauptstadt. Um 17.30 Uhr fällt der erste Puck und die Capitals wollen vor heimischem Publikum wichtige Punkte einfahren.
Nur wenige Tage später wartet bereits das nächste Eishockey-Spektakel: Am 11. Dezember treffen die Vienna Capitals auf die Steinbach Black Wings Linz. Das traditionsreiche Duell zwischen Wien und Linz verspricht intensive Zweikämpfe, temporeiches Eishockey und jede Menge Spannung. Ab 19.15 Uhr kämpfen die beiden Teams in der win2day ICE Hockey League um den Sieg.
Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen!
Die „Krone“ verlost für die beiden Heimspiele der Vienna Capitals insgesamt 20×2 Tickets:
Nutzen Sie Ihre Chance und erleben Sie die Vienna Capitals live, wenn auf dem Eis wieder um jeden Zentimeter gekämpft wird! Teilnahmeschluss ist der 9. Dezember, 09:00 Uhr. Die Gewinner vom Eishockey Match gegen die Graz 99ers werden bereits am 3. Dezember kontaktiert.
Sie wollen Ihre Gewinnchance verdoppeln? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Sport“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.