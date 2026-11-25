Nach der weltweiten IT-Störung vor knapp zwei Wochen hat Microsoft intern die höchste Alarmstufe „Code Red“ ausgerufen, um sein Krisenmanagement und die Fehlervermeidung grundlegend zu überarbeiten. Der 24-stündige Ausfall vom 12. und 13. November hatte Behörden von Australien bis in die USA, Wertpapierhändler und die Kommunikation von Fluggesellschaften lahmgelegt.
Betroffen waren unter anderem der Cloud-E-Mail-Dienst Exchange Online, Outlook, Teams sowie der KI-Assistent Copilot. Es habe sich um den folgenschwersten Vorfall in der Geschichte von Exchange Online gehandelt, erklärte Manager Jason Henderson in einem internen Memo vom Freitag. Henderson ist für das Kerngeschäft von Microsoft 365 zuständig, das Memo lag der Nachrichtenagentur Reuters vor. Noch nie seien so viele Kunden so lange ohne E-Mail-Zugang gewesen.
Beste Ingenieure arbeiteten an Fehlerbehebung
Interne Dokumente geben Einblick in die Abläufe während der Störung. Die Ingenieure hätten sich durch einen „Nebel des Krieges“ arbeiten müssen, schrieb die zuständige Vizepräsidentin Amanda Silver am Montag in einer weiteren Mitteilung.
Obwohl das beste Personal eingesetzt worden sei, hätten die Einsatzkräfte mehr als 11.000 Nachrichten in elf verschiedenen Teams-Chats ausgetauscht. Dabei sei der Überblick schwergefallen, da die Diagnosedaten über verschiedene interne Systeme verstreut gewesen seien. Einem Microsoft-Sprecher zufolge arbeiten die Mitarbeiter nun rund um die Uhr daran, die Lehren aus dem Vorfall umzusetzen.
Skalierungsfehler
Microsoft führte den Ausfall auf einen Skalierungsfehler in Windows zurück, der seit Juli unentdeckt geblieben war. Ein Cyberangriff oder KI-Programme seien nicht verantwortlich gewesen. Konzernchef Satya Nadella hatte sich öffentlich für die Störung entschuldigt.
Im Rahmen des „Code Red“ strebt der US-Konzern nun an, künftige weltweite Ausfälle innerhalb einer Stunde zu beheben. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz helfen, Systemdaten schneller zu analysieren. Henderson räumte zudem ein, dass die Verteilung dringender Software-Updates in der Vergangenheit zu lange gedauert habe. Bei einem anderen Vorfall habe es fünf bis sechs Tage gedauert, bis eine wichtige Fehlerbehebung weltweit verfügbar gewesen sei. Auch hier müsse die Reaktionszeit auf eine Stunde sinken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.