Im Rahmen des „Code Red“ strebt der US-Konzern nun an, künftige weltweite Ausfälle innerhalb einer Stunde zu beheben. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz helfen, Systemdaten schneller zu analysieren. Henderson räumte zudem ein, dass die Verteilung dringender Software-Updates in der Vergangenheit zu lange gedauert habe. Bei einem anderen Vorfall habe es fünf bis sechs Tage gedauert, bis eine wichtige Fehlerbehebung weltweit verfügbar gewesen sei. Auch hier müsse die Reaktionszeit auf eine Stunde sinken.