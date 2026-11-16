Microsoft-Ausfall: Wer bekommt jetzt Geld zurück?

Der weltweite Microsoft-Ausfall legte E-Mail-Programme und Kalender stundenlang lahm. Doch haben Betroffene Anspruch auf Schadenersatz oder eine Rückerstattung? IT-Rechtsexperte Stefan Knotzer erklärt im krone.tv-Talk, wann Kunden eine Gutschrift beantragen können, warum sie selbst aktiv werden müssen und welche Möglichkeiten es gibt, wenn durch den Ausfall wichtige Fristen versäumt wurden. Mehr dazu im Video oben!