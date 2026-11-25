Nachdem sich die beiden Berater von Jamal Musiala mit den Klub-Bossen des FC Bayern zusammengesetzt hatten, berichtete Sportvorstand Max Eberl nun von einem „sehr, sehr konstruktiven Gespräch“ ...
Hintergrund: Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge und Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen über den Vertrag des 23-Jährigen hatten zuletzt für großen Wirbel gesorgt. Das, was Musiala in Anbetracht seiner Erkrankung leisten kann, entspreche nicht dem Gehalt, das er in München verdient, so der allgemeine Tenor der Funktionäre.
Treffen mit Hainer, Dreesen und Eberl
Worte, die dem Trio zuletzt mächtig Gegenwind entgegenbrachten und die nun ein Treffen der beiden Parteien zur Folge hatten. Christian Schmid und Tobias Altschäffl, die beiden Berater von Musiala, hatten sich an der Säbener Straße mit den Bayern-Bossen Herbert Hainer, Dreesen und Eberl getroffen, um die Causa zu diskutieren.
Der Sportvorstand sprach anschließend von einem „sehr, sehr konstruktiven Gespräch“, man wolle in Zukunft wieder mehr miteinander statt in der Öffentlichkeit übereinander reden. Das Gehalt des deutschen Teamspielers sei laut Eberl bei dem Gespräch kein Thema gewesen.
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