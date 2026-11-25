Treffen mit Hainer, Dreesen und Eberl

Worte, die dem Trio zuletzt mächtig Gegenwind entgegenbrachten und die nun ein Treffen der beiden Parteien zur Folge hatten. Christian Schmid und Tobias Altschäffl, die beiden Berater von Musiala, hatten sich an der Säbener Straße mit den Bayern-Bossen Herbert Hainer, Dreesen und Eberl getroffen, um die Causa zu diskutieren.