Nur noch knapp unter 6000 Mitarbeiter hierzulande

A1 begründet den Umbau mit veränderten Anforderungen an das Geschäft. Während in klassischen Technologiebereichen weniger Personal benötigt werde, steige der Bedarf an Spezialisten für Cloud-Dienste, Cybersicherheit und KI. Beschäftigte sollen teilweise umgeschult, gleichzeitig aber auch neue Fachkräfte eingestellt werden. In Österreich hat A1 derzeit noch knapp unter 6000 Beschäftigte. Wie sich die Beschäftigtenzahl in den kommenden Jahren entwickeln wird, ließ CEO Jiří Dvorjančanský offen.