Weniger Mitarbeiter, weniger Marken, mehr KI: Mobilfunker A1 setzt seinen Sparkurs in Österreich fort, streicht weitere Jobs und verschlankt sein Markenportfolio. Gleichzeitig investiert der Konzern in neue Technologien und verlagert immer mehr Aufgaben ins Ausland.
Der Telekomkonzern A1 setzt seinen Sparkurs fort. Im kommenden Jahr sollen wieder 500 Stellen wegfallen. Gleichzeitig will man 70 neue Mitarbeiter im Bereich KI und IKT einstellen. Der Grund: Bis 2030 will der Mobilfunker 300 Millionen Euro Kosten sparen, ein Drittel davon beim Personal.
Nur noch knapp unter 6000 Mitarbeiter hierzulande
A1 begründet den Umbau mit veränderten Anforderungen an das Geschäft. Während in klassischen Technologiebereichen weniger Personal benötigt werde, steige der Bedarf an Spezialisten für Cloud-Dienste, Cybersicherheit und KI. Beschäftigte sollen teilweise umgeschult, gleichzeitig aber auch neue Fachkräfte eingestellt werden. In Österreich hat A1 derzeit noch knapp unter 6000 Beschäftigte. Wie sich die Beschäftigtenzahl in den kommenden Jahren entwickeln wird, ließ CEO Jiří Dvorjančanský offen.
Eine große Rolle beim Konzernumbau spielt auch Bulgarien. Dort betreibt A1 bereits seit drei Jahren ein Kompetenzcenter, ein sogenanntes „CDC“ (Competence Delivery Center), in dem Aufgaben aus Personalwesen, Finanzen und IT für mehrere Länder gebündelt werden. Der A1-Österreich-Chef verweist auf „die zunehmende internationale Zusammenarbeit im Konzern“. Damit geht allerdings auch die Auslagerung heimischer Arbeitsplätze einher.
In diesem Jahr haben wir 16 neue Standorte eröffnet, darunter A1-Shops, aber auch Standorte in Zusammenarbeit mit Franchisenehmern und anderen Partnern.
Jiří Dvorjančanský, CEO von A1 Österreich
Bild: Bozidar Babic
Ausgebaut wird hierzulande hingegen das Filialnetz. A1 Österreich sieht laut Dvorjančanský weiterhin unterversorgte Bereiche und Regionen. Um näher an den Kunden zu sein, wurden heuer 16 neue Standorte eröffnet – darunter A1-Shops sowie Standorte mit Franchisenehmern und anderen Partnern.
Bei den Marken setzt A1 aber den Sparstift an. Von über 15 Marken wurden heuer bereits vier gestrichen, darunter auch Bob. Mehr als 300.000 Bob-Kunden wechselten nach dem Aus im Juli zur Hauptmarke A1. An der Diskontmarke Yesss! hält man aber weiterhin fest, um das günstige Segment zu bedienen.
Österreichische Post ist für A1 kein Grund zur Sorge
Zur neuen Mobilfunkmarke Yelllow der Österreichischen Post erkärt Dvorjančanský, dass die Post ein Partner sei und das Netz von A1 nutze. Eine große Gefahr für die Marktposition sieht er nicht: „Sie entwickeln sich solide.“ Gleichzeitig verweist er auf den hohen Wettbewerbsdruck im günstigen Mobilfunksegment. Neue Anbieter hätten es daher schwer, größere Marktanteile zu gewinnen.
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