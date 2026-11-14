Verletzte in Freizeitpark wegen Microsoft-Störung

Warnhinweise per Mail nicht angekommen

In einem Pool der Vier-Sterne-Unterkunft befand sich zu viel Chlor im Wasser. Medienberichten zufolge ist dort eine automatische Dosieranlage im Einsatz, die immer wieder über die Chlormenge informiert – allerdings über E-Mails. Da das E-Mail-System Outlook ausgefallen war, kamen die Warnmeldungen nicht im Freizeitpark an.