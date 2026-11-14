Chlor überdosiert
Verletzte in Freizeitpark wegen Microsoft-Störung
Die massiven weltweiten Probleme bei Microsoft-Diensten am Donnerstag und Freitag haben in einem deutschen Freizeitpark sogar Verletzte gefordert.
15 Gäste des Hotels Ling Bao im Phantasialand in Brühl (Nordrhein-Westfalen) mussten von der Rettung wegen Atemwegsreizungen und Übelkeit versorgt werden. Laut Feuerwehr wurden fünf der verletzten Personen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Warnhinweise per Mail nicht angekommen
In einem Pool der Vier-Sterne-Unterkunft befand sich zu viel Chlor im Wasser. Medienberichten zufolge ist dort eine automatische Dosieranlage im Einsatz, die immer wieder über die Chlormenge informiert – allerdings über E-Mails. Da das E-Mail-System Outlook ausgefallen war, kamen die Warnmeldungen nicht im Freizeitpark an.
Der Pool musste vorübergehend gesperrt werden. Nach einem Wassertausch können nun aber wieder Gäste darin schwimmen und planschen.
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