Wurde Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal um einen Elfmeter gebracht? In der zweiten Halbzeit war der Ball Viktor Gyökeres im eigenen Strafraum an den Arm gesprungen, die Pfeife des Schiedsrichters blieb jedoch stumm ...
Der BVB lag mit 0:1 hinten, als der Ball den Schweden nach einer Ecke eindeutig am Ellenbogen erwischte. Der Italiener Maurizio Mariani ließ dennoch weiterspielen – ganz zum Ärger der Dortmunder und auch Schiri-Experte Patrick Ittrich meinte bei Prime: „Das ist ein klares Handspiel.“
Erlösung durch Beier
Immerhin: Vier Minuten später war es dann Maximilian Beier, der nach einer herausragenden Vorarbeit von Kouakaou Joane Gadou doch noch zum erlösenden 1:1 traf.
In der Tabelle liegt der Bundesligist mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage auf Rang sieben, einen Punkt hinter den „Gunners“.
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