Die anhaltende Trockenheit in den Wäldern rund um Seebenstein, Bezirk Neunkirchen, macht auch den Tieren schwer zu schaffen. Vermutlich auf der Suche nach Wasser steckte ein Rehbock seinen Kopf in ein Astloch und blieb dort stecken. Nur mit einer Motorsäge konnte er gerettet werden.
Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag im Wald am Schlossberg in Seebenstein, Bezirk Neunkirchen, ab: Ein junger Rehbock wollte offenbar aus einem mit Wasser gefüllten Baumloch trinken. Doch plötzlich blieb sein Geweih darin stecken. Aus eigener Kraft konnte sich das Tier nicht mehr befreien.
Zum Glück kamen zwei Wanderinnen vorbei ...
Zwei aufmerksame Wanderinnen entdeckten den hilflosen Rehbock und alarmierten sofort die Jägerschaft. Jagdleiter Johann Handler und Jagdpächter Michael Hahn rückten mit Motorsäge und Werkzeug an. In vorsichtiger Millimeterarbeit gelang es ihnen schließlich, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Die Erleichterung war groß: Der Rehbock blieb unverletzt und sprang unmittelbar nach seiner Rettung davon.
Nur durch Zufall wurden die beiden Wanderinnen auf das leidende Tier aufmerksam. „Ein gefangenes Reh schreit nicht, sondern arbeitet sich zu Tode, um sich zu befreien“, erklärt Hahn. Ohne das beherzte Eingreifen der Frauen wäre das Tier wohl elendig verendet.
Weniger Rehkitze durch zu wenig Regen
Die anhaltende Trockenheit macht den Wildtieren schwer zu schaffen erklärt Hahn den möglichen Grund, warum der Rehbock versuchte, Wasser aus dem Astloch zu „schöpfen“ – wie es in der Jägersprache heißt. „Wir haben heuer auch extrem wenige Rehkitze, weil die Geißen durch die Trockenheit nicht genügend Milch haben“, berichtet der Jagdpächter. Viele Jungtiere sterben bereits in den ersten Lebenstagen. Die überlebenden Kitze sollten jetzt elf bis zwölf Kilo wiegen, bringen derzeit aber teilweise nur fünf Kilo auf die Waage.
Die Jägerschaft versucht gegenzusteuern und stellt zusätzliche Wassertränken im Wald auf. Denn der Durst wird für die Tiere zunehmend zur Überlebensfrage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.