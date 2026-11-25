Zum Glück kamen zwei Wanderinnen vorbei ...

Zwei aufmerksame Wanderinnen entdeckten den hilflosen Rehbock und alarmierten sofort die Jägerschaft. Jagdleiter Johann Handler und Jagdpächter Michael Hahn rückten mit Motorsäge und Werkzeug an. In vorsichtiger Millimeterarbeit gelang es ihnen schließlich, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Die Erleichterung war groß: Der Rehbock blieb unverletzt und sprang unmittelbar nach seiner Rettung davon.