Mit den Headphones Studio wagt Vivo den Vorstoß in das umkämpfte Marktsegment der Bügelkopfhörer und muss sich damit mit etablierten Anbietern wie JBL messen. Doch wie schlägt sich der Neueinsteiger im direkten Vergleich? Der Vergleich mit den Live 780NC zeigt, wo die Unterschiede liegen.