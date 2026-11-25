Musikhort Manchester

Obwohl das Projekt nach sich selbst benannt ist, schätzt Seb Lowe seiner zwei kundigen Mitmusikerinnen über alle Maßen. Ohne die Geigerin Kate Couriel und Schlagzeuger Joel Goodwin wäre die Band aber auch nicht zum heutigen Status gekommen. „Es gab früher schon ein paar Mitglieder, aber in dieser Dreierkonstellation passt es am besten. Wir fühlen uns wohl und sind kreativ. Mit „Don’t Say No To Hitler“, „No One To Kill In The Sky” oder „Paradise Of Mine” eroberte Lowe zunehmend die Aufmerksamkeit der Menschen und fand sich auch in den offiziellen Charts wieder. Lowe stammt aus Manchester. Ein Ort mit unheimlich viel Musikgeschichte, was nicht spurlos am Nachwuchskünstler vorübergeht. „Wir haben hier großartige Acts und natürlich zehren wir auch davon. Wir sind noch immer dabei, erst zu realisieren, dass die Musik wirklich ein Job werden könnte. Hättest du uns vor zwei Jahren gesagt, wir würden mit Sofia Isella im Tourbus durch Europa fahren, hätten wir gelacht. Manchmal werden Träume aber schneller wahr als man glaubt.“