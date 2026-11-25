Im Vorprogramm von Sofia Isella begeisterte der junge britische Indie-Rocker Seb Lowe erstmals seine österreichischen Fans – am 1. Dezember gibt es eine Headliner-Show im Wiener Flucc, die bereits ausverkauft ist. Grund genug, um den jungen Mann vorzustellen – oder am besten er macht es gleich selbst.
Zeitzeugen des Konzerts sind sich auch ein halbes Jahr später noch sicher: Der Auftritt der Amerikanerin Sophia Isella diesen Frühling am Open-Air-Gelände der Wiener Arena war einer der Highlights der sommerlichen Konzertsaison. Fast ein bisschen untergegangen ist dabei im Vorprogramm der 23-jährige britische Indie-Musiker Seb Lowe, der am 1. Dezember nicht nur seine erste Headliner-Show in Österreich spielt, sondern das Wiener Flucc auch schon bis auf den letzten Platz ausverkauft hat. Die Tour mit Isella war überhaupt die Erste, bei der er außerhalb Großbritanniens als Musiker europäischen Boden betreten hat. Kein schlechter Start für eine noch junge Karriere. „Jede Konzertnacht ist ein Abenteuer“, erzählte er uns damals beim „Krone“-Interview, „wohin man auch kommt, das Publikum ist immer ein bisschen anders. Wir haben viele tolle Leute getroffen und sehr viel gelernt, es war ein wilder Ritt.“
Raketenstart in England
Lowe begann schon in jungen Jahren Texte und Gedichte zu verfassen, erlernte wenig später das Gitarrespielen und verband diese beiden Welten zum Songwriting. Während der Corona-Pandemie begann er im April 2021 damit, Songs auf TikTok hochzuladen - einzig und allein mit dem Ziel, das so lange zu machen, bis eine breitere Öffentlichkeit auf ihn aufmerksam werden würde. Mit „Half-Decent“ und „The Other Half“ veröffentlichte er bis 2022 zwei Minialben und schon 2022 wurde er von Singer/Songwriter-Legende Billy Bragg auf die „Leftfield Stage“ des renommierten Glastonbury Festivals in England eingeladen. 2023 folgten Konzerte im Vorprogramm von Paul Weller, der Blossoms und Richard Ashcroft, bevor er im Sommer mit der EP „I Fell In Love With A Talking Head“ endgültig zum Raketenstart ansetze. Keine üble Bilanz für den jungen Musiker, keine zwei Jahre davor noch in völliger Anonymität im Kinderzimmer klimperte.
Lowe setzt bei seinen Songtexten auf eine politische Note und lässt immer gerne Tagesaktuelles einfließen. „Ich bin von Natur aus an Politik interessiert und irgendwie floss dieses Interesse unterbewusst in die Songs ein. Ich habe mich mit 16 jedenfalls nicht hingesetzt und bewusst dafür entschieden, politische Tracks zu schreiben“ bekräftigt er mit Nachdruck. Wie viele Teenager der Gen Z standen zuerst ehrbare Motivationen. Die Welt zu einem besseren Platz zu machen, mit der Kraft der Musik. „Ich habe in meinem Freundeskreis immer über politische Themen gesprochen, habe da sehr wache und bewusste Freunde. Für mich war es immer ganz natürlich, als war es auch natürlich, diese Themen in Songtexte einfließen zu lassen.“ Ist es Lowe wichtig, dass die Fans bewusst auf seine Texte hören und sich darauf konzentrieren? „Nicht zwingend, aber ich bemerke, dass die Leute gerne zuhören und bei unseren Headliner-Shows ohnehin wissen, worum es geht. Eine sehr schöne Angelegenheit.“
Musikalisch fundierte Erziehung
In einer Pop- und auch Rock-Welt voller Oberflächlichkeiten und Plattitüden sind junge Künstler mit gesellschaftskritischem Wissen seltener, aber dafür auch umso wichtiger geworden. „Ich bin mit der Musik meiner Eltern aufgewachsen und darunter befanden sich viele verschiedene politische Songwriter. Mein Vater war ein Riesenfan von Bob Dylan, meine Mutter hat gerne David Bowie und Sinnead O’Connor aufgelegt. Ich wurde früh mit Menschen sozialisiert, die eine Meinung und eine Einstellung hatten. Mit denen schöne und tiefgehende Konversationen möglich waren. Das hat mich immer sehr stark inspiriert. Ich muss noch nicht einmal eine musikalische Achse mit meinem Gegenüber haben, um mich gut verständigen zu können. Mein eigenes Leben ist jedenfalls ziemlich langweilig. Ich bin auf Geschichten von außen und Erlebnisse auf Tour angewiesen, um überhaupt Songs schreiben zu können.“
Als musikalische Unterlage changiert Lowe zwischen Folk-Rock, Indie-Rock und Alternative-Folk. Meist sehr gemäßigt und ohne große Ausbrüche, manchmal aber schrammt die politische Wut in Form wilder Akkorde über das Griffbrett. „Für mich ist es spannend, in der Zeit zurückzugehen und mir anzusehen, wie und welche Songs ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Natürlich verändert sich mein Stil und ich werde besser und sicherer, aber die Entwicklung seit den Frühtagen ist klar herauszuhören. „Ich bin noch nicht so lange im Geschäft, aber es fühlt sich so an, als hätte ich alle Höhen, Tiefen und Kreisverkehre ausgelotet. Manchmal tauche ich auch aus Eigeninteresse gerne ganz tief in die alten eigenen Songs ein bin selbst davon überrascht, dass sie gar nicht so übel und pubertär klingen, wie ich mir das im Vorfeld oft einbilde.“
Musikhort Manchester
Obwohl das Projekt nach sich selbst benannt ist, schätzt Seb Lowe seiner zwei kundigen Mitmusikerinnen über alle Maßen. Ohne die Geigerin Kate Couriel und Schlagzeuger Joel Goodwin wäre die Band aber auch nicht zum heutigen Status gekommen. „Es gab früher schon ein paar Mitglieder, aber in dieser Dreierkonstellation passt es am besten. Wir fühlen uns wohl und sind kreativ. Mit „Don’t Say No To Hitler“, „No One To Kill In The Sky” oder „Paradise Of Mine” eroberte Lowe zunehmend die Aufmerksamkeit der Menschen und fand sich auch in den offiziellen Charts wieder. Lowe stammt aus Manchester. Ein Ort mit unheimlich viel Musikgeschichte, was nicht spurlos am Nachwuchskünstler vorübergeht. „Wir haben hier großartige Acts und natürlich zehren wir auch davon. Wir sind noch immer dabei, erst zu realisieren, dass die Musik wirklich ein Job werden könnte. Hättest du uns vor zwei Jahren gesagt, wir würden mit Sofia Isella im Tourbus durch Europa fahren, hätten wir gelacht. Manchmal werden Träume aber schneller wahr als man glaubt.“
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