Auch Softwareanbieter in der Pflicht

Doch nicht nur die Tourismusbetriebe und Tourismusverbände seien in der Pflicht, sondern auch die Softwareanbieter selbst. „Das Gebot der Stunde heißt Datenminimierung. Alles, was nicht unbedingt benötigt wird, sollte gelöscht werden. Gegen Supply-Chain-Attacken wird es kein abschließendes Mittel geben, aber es braucht ein breites Bewusstsein, dass es Fallen gibt und wie man mit diesen umgeht“, verdeutlichte Florian Falkner, der GF der General Solutions.