Die Cybersicherheit bei Tourismusverbänden und Betrieben stand im Zentrum des IT Talks in Innsbruck. Eine Simulation zeigte die konkreten Folgen, die eine Attacke haben kann. Einig waren sich die Experten, dass ein Hackerangriff jeden treffen kann. Es sei nur eine Frage des Wann.
Gefälschte Buchungsanfragen, gekaperte E-Mail-Konten oder ein Buchungssystem, das mitten in der Hochsaison stillsteht. Für Cyberkriminelle ist der Tourismus ein lohnendes Ziel, wie die „Krone“ berichtete. Wie die Tourismusverbände und Betriebe ihre Systeme und somit die Daten ihrer Gäste schützen können, stand im Fokus des jüngsten IT Talks der Landecker Softwarefirma General Solutions in der Villa Blanka in Innsbruck.
Statt einer klassischen Diskussionsrunde wurde eine Attacke simuliert, wie sie jede Destination bzw. jeden Touristiker treffen könnte. Kurze Videos zeigten dabei Schritt für Schritt, welche konkreten Folgen ein Hackerangriff haben kann.
Jeder, der Daten weitergibt, trägt eine Verantwortung. Es braucht klare Ablaufpläne und die richtige Sensibilisierung.
Michael Bernhart, IDM Südtirol
„Datenbezogenes doppelt und dreifach hinterfragen“
Im Anschluss an die Simulation wurde auf dem Podium über das Gezeigte debattiert. „Ein Cyberangriff ist keine Frage des Ob, sondern des Wann“, gab Peter Stelzhammer, Co-Founder von AV-Comparatives, in seinem Impulsvortrag zu bedenken.
Da Hacker ihre Eintrittsflächen täuschend echt gestalten würden, „sollten vor allem datenbezogene Anfragen doppelt und dreifach, am besten direkt und persönlich beim Fragesteller geprüft bzw. hinterfragt werden“, so Thomas Fersterer, der technische Leiter der Conecto GmbH.
Auch Softwareanbieter in der Pflicht
Doch nicht nur die Tourismusbetriebe und Tourismusverbände seien in der Pflicht, sondern auch die Softwareanbieter selbst. „Das Gebot der Stunde heißt Datenminimierung. Alles, was nicht unbedingt benötigt wird, sollte gelöscht werden. Gegen Supply-Chain-Attacken wird es kein abschließendes Mittel geben, aber es braucht ein breites Bewusstsein, dass es Fallen gibt und wie man mit diesen umgeht“, verdeutlichte Florian Falkner, der GF der General Solutions.
Das Fazit des Abends: Betriebe sollten sich gut auf den Ernstfall vorbereiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.