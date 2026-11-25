Donald Trump hat nicht nur für die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipriesen interveniert, sondern sich daran auch bereichert. Die Kritik am US-Präsidenten wächst, auch in seiner Republikanischen Partei. Mehrere Kongressmitglieder fordern Aufklärung zu dem beispiellosen Vorgang.
Der republikanische US-Senator John Curtis aus dem Bundesstaat Utah rief die Trump-Regierung zu Transparenz auf, wer sich alles für Huang eingesetzt habe. „Was haben sie dem Verwaltungsrat gesagt?“, fragte Curtis. Das Gremium hatte einstimmig für die Wiedereinsetzung Huangs gestimmt, nachdem es eine Rückkehr nur wenige Tage zuvor noch abgelehnt hatte.
„Das ist nicht vorbei“
Kritik übte auch der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, der Republikaner Tom Cotton. Die Spionageaffäre „ist nicht vorbei, nur weil Jensen Huang seinen Job wieder hat“, sagte Cotton. „Der Kongress muss umfangreich ermitteln, und wir werden parteiübergreifend Gesetze verabschieden, um den Export von Chips zu verhindern.“ Kommende Woche sind Huang und andere Nvidia-Manager in Kongressausschüssen vorgeladen. Ab Jänner haben die Demokraten die Mehrheit im Parlament, dann muss Trumps Regierung mit weiteren Untersuchungen rechnen.
Der Skandal sei nur die „Spitze des Eisbergs“ schrieb Senator Tom Cotton:
Der 63-jährige Nvidia-Mitgründer hatte nach Enthüllungen der „New York Times“ unter anderem eine außereheliche Affäre mit einer Frau eingeräumt, bei der es sich um eine mutmaßliche chinesische Spionin handelt. Sie soll in die Umgehung von US-Ausfuhrbeschränkungen für Hochleistungschips involviert sein. Huang trat am 12. November zurück, der Börsenkurs von Nvidia und anderen Tech-Unternehmen sackte daraufhin ab. Kurz vor dem Comeback gab der Manager weitere Affären zu.
Trump hatte angegeben, er habe sich beim Nvidia-Verwaltungsrat für Huang starkgemacht und einen „Deal“ für dessen Rückkehr erzielt. Laut den US-Medien „Politico“ und „The Hill“ spannte Trump seinen Stellvertreter JD Vance in die Verhandlungen ein.
Trump intervenierte ...
Durch die Einmischung in Unternehmensentscheidungen hat Trump offenbar selbst massiv von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert. Nach der Mitteilung zur Rückkehr Huangs war der Aktienkurs des Chipentwicklers am Montag um mehr als 30 Prozent in die Höhe geschossen. Am Dienstag drehte die Nvidia-Aktie dann wieder ins Minus. An der Wall Street verlor sie zeitweise mehr als sieben Prozent, auch der Technologieindex Nasdaq gab nach.
... und profitierte
Der US-Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass dieser zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Damit konnte er laut „Financial Times“ bis zu 15 Millionen Dollar verdienen. Huang berät Trump zudem informell bei Künstlicher Intelligenz (KI), die der Präsident „Superintelligenz“ nennt.
Nvidia stoppt Geschäftsbeziehungen zu Megaspeed
In der Debatte um den Zugriff von China auf Nvidia-Chips setzte die US-Regierung inzwischen das in Singapur ansässige Unternehmen Megaspeed und seine Tochtergesellschaften auf eine schwarze Liste. Die Megaspeed-Managerin Alice Huang, die ein Verhältnis mit Jensen Huang (nicht verwandt) hatte, soll Nvidia-KI-Chips für chinesische Unternehmen nutzbar gemacht und während der monatelangen Affäre in Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gestanden haben.
Washington will China den Zugriff auf moderne KI-Chips verwehren, um im Rennen um die Technologie-Führerschaft gegen die Volksrepublik zu bestehen. Als Umgehung von Exportbeschränkungen nutzen chinesische Unternehmen jedoch Rechenkapazitäten in südostasiatischen Staaten. Singapur und Malaysia erklärten am Dienstag, mit den USA zusammenzuarbeiten und forderten Betreiber von Rechenzentren dazu auf, Verbindungen zu sanktionierten Unternehmen wie Megaspeed zu kappen.
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