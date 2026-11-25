Der 63-jährige Nvidia-Mitgründer hatte nach Enthüllungen der „New York Times“ unter anderem eine außereheliche Affäre mit einer Frau eingeräumt, bei der es sich um eine mutmaßliche chinesische Spionin handelt. Sie soll in die Umgehung von US-Ausfuhrbeschränkungen für Hochleistungschips involviert sein. Huang trat am 12. November zurück, der Börsenkurs von Nvidia und anderen Tech-Unternehmen sackte daraufhin ab. Kurz vor dem Comeback gab der Manager weitere Affären zu.