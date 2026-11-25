Unfassbar: Nur einer anonymen Anzeige ist zu verdanken, dass ein Steirer aufflog – der Füchse im Käfig hielt, um Jagdhunde auf sie zu hetzen.
Am 18. November war es zu der ungewöhnlichen Amtshandlung gekommen: Die Polizei fand bei einem Haus zwei illegal gehaltene Füchse vor und nahm diese mit dem Amtstierarzt ab. Der Halter wird wegen Tierquälerei und Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht angezeigt.
Aufgeflogen ist das nur, weil es zum Glück jemand angezeigt hat. Der betreffende Mann, ein steirischer Hundezüchter, der angeblich auch Jäger ist, soll die beiden Füchse von einem Waidmann in Kärnten erhalten und dort abgeholt haben. Der soll sie wiederum mittels Lebendfalle gefangen haben.
Der Steirer soll die Wildtiere dann in einen zirka 1,20 mal 1 Meter großen Hundekäfig bei sich zu Hause, wo auch die Hunde gezüchtet werden, eingesperrt haben. Angeblicher „Verwendungszweck“: sie vor einer sogenannten Bauprüfung, die spezielle Jagdhunderassen ablegen müssen, ebendiesen Hunden quasi vor die Nase zu setzen. Bei einer Bauprüfung verhält es sich so, dass Jagdhunde die Füchse in ihrem Bau aufstöbern und ins Freie hetzen sollen – wo sie dann vom Jäger erlegt werden.
Die beiden Füchse sollen zwei Wochen lang in den kleinen Käfig gesperrt worden sein. Sie wurden vom Amtstierarzt abgenommen und durch die Jägerschaft wieder in die freie Natur entlassen, wie Marion Kranabitl-Sarkleti, Geschäftsführerin der steirischen Jägerschaft, bestätigt. Sie kennt den Fall – und distanziert sich im Namen der Jägerschaft davon. „In jeglicher Hinsicht“, so die Sprecherin. „Es ist natürlich verboten, Füchse aus der freien Wildbahn zu fangen, sie unter solchen Umständen zu halten und dann für die Jagd auszusetzen. Das ist auch aus waidmännischer Sicht abzulehnen.“
Jagdrecht steht in gewissen Bereichen über Tierschutzgesetz
Laut Tierschutzgesetz ist es auch verboten, ein Tier auf das andere zu hetzen – was diese Bauprüfung betrifft, steht das Jagdrecht laut geltendem Recht aber über dem Tierschutzgesetz. Kranabitl-Sarkleti betont, dass der angebliche Waidmann zumindest in der Steiermark keine gültige Jagdkarte habe. „Sonst hätten wir natürlich auch Anzeige erstattet. Vor schwarze Schafe stellen wir uns nicht.“
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