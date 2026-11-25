Die beiden Füchse sollen zwei Wochen lang in den kleinen Käfig gesperrt worden sein. Sie wurden vom Amtstierarzt abgenommen und durch die Jägerschaft wieder in die freie Natur entlassen, wie Marion Kranabitl-Sarkleti, Geschäftsführerin der steirischen Jägerschaft, bestätigt. Sie kennt den Fall – und distanziert sich im Namen der Jägerschaft davon. „In jeglicher Hinsicht“, so die Sprecherin. „Es ist natürlich verboten, Füchse aus der freien Wildbahn zu fangen, sie unter solchen Umständen zu halten und dann für die Jagd auszusetzen. Das ist auch aus waidmännischer Sicht abzulehnen.“