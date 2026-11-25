Endlich sagt es mal keiner

Andere halten dagegen. Das hat es immer schon gegeben, man denke nur an das Ringen zwischen Sozialisten und Wirtschaftsliberale im vergangenen Jahrhundert. Und: Alle rufen nach der politischen Mitte, aber wo genau soll die liegen? Das hängt ganz davon ab, von wo aus man schaut. Wer immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, kommt nicht vom Fleck. Die selbsternannte „Mitte“ ist für viele bloß eine bequeme Komfortzone, in der man vieles hinnimmt oder einfach wegschaut, auch wenn es einem selbst schadet. Wer gesellschaftlich etwas bewegen will, muss Flagge zeigen. Reden sollte man mit der Gegenseite natürlich trotzdem. Aber einer Seite mit klarer Gangart anzugehören, ist keine Schwäche. Manche sind daher auch stolz darüber, dass auf ihrem Etikett nicht „XXM“ steht.