Ein falsches Wort beim Wirtshaustisch, und schon steckt man in einer Schublade. Leser „HarrythewatcherRealist“ hat uns ein Debattenthema vorgeschlagen, das wohl viele kennen: Wird man heute vorschnell als „links“ oder „rechts“ abgestempelt? Oder ist ein klarer Standpunkt eh nichts, wofür man sich genieren muss?
Wer heute seine Meinung sagt, bekommt oft gleich ein Etikett mitgeliefert. Die Frage, wer etwas sagt, wiegt oft schwerer als die Frage, was gesagt wird. Ist das ein Zeichen unserer Zeit, oder hat es das schon immer gegeben? Diskutieren Sie mit! Hier geht es direkt zur Debatte:
Wir gegen die
Die Meinungskorridore werden enger, und Tribalismus ist wieder in Mode. In den USA hat die Spaltung ihren bisherigen Höhepunkt in der jüngeren Vergangenheit erreicht: Zwei Lager, die einamder nichts mehr schenken, und Hardliner, die beim anderen nur noch auf taube Ohren stoßen. Hierzulande ist man aber auch schnell Mitglied eines Stammes, ob man will oder nicht. Wer sich vegan ernährt, ist der Links-Linke. Wer den Migrationskurs kritisiert, ist der rechte Recke. Dabei stoßen die alten Begriffe an ihre Grenzen. Bei der EU-Integration etwa landen die äußerste Linke und die äußerste Rechte beim selben Nein: Die einen, weil ihnen die Union zu wirtschaftsliberal ist, die anderen, weil sie ihnen zu offen und zu supranational ist. Braucht es da nicht längst neue Kategorien?
Endlich sagt es mal keiner
Andere halten dagegen. Das hat es immer schon gegeben, man denke nur an das Ringen zwischen Sozialisten und Wirtschaftsliberale im vergangenen Jahrhundert. Und: Alle rufen nach der politischen Mitte, aber wo genau soll die liegen? Das hängt ganz davon ab, von wo aus man schaut. Wer immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, kommt nicht vom Fleck. Die selbsternannte „Mitte“ ist für viele bloß eine bequeme Komfortzone, in der man vieles hinnimmt oder einfach wegschaut, auch wenn es einem selbst schadet. Wer gesellschaftlich etwas bewegen will, muss Flagge zeigen. Reden sollte man mit der Gegenseite natürlich trotzdem. Aber einer Seite mit klarer Gangart anzugehören, ist keine Schwäche. Manche sind daher auch stolz darüber, dass auf ihrem Etikett nicht „XXM“ steht.
Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Meinung heute vorsichtiger formulieren als früher? Welche Begriffe würden die politische Landschaft besser beschreiben als „links“ und „rechts“? Und wurden Sie auch schon zu schnell abgestempelt?
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