Ein Schweizer Bordell, ein angeblich ahnungsloser Chauffeur und eine Frau, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben will: Im Prozess um grenzüberschreitenden Prostitutionshandel am Landesgericht Feldkirch gingen die Versionen weit auseinander. Für die Richterin hingegen war die Sache klar.
„Ich sehe das nicht nur anders als Ihr Verteidiger, sondern komplett anders.“ Mit diesen unmissverständlichen Worten macht Richterin Lea Gabriel der 46-jährigen Beschuldigten klar, dass sie deren Version der Geschichte keinen Glauben schenkt. Darum geht es: Die Frau soll eine andere Frau dazu gebracht haben, sich in einem Schweizer Bordell zu prostituieren. Schon im Februar hatte sich die bislang unbescholtene Angeklagte wegen grenzüberschreitenden Prostitutionshandels vor Gericht verantworten müssen. Damals wiegelte sie ab.
Welche Rolle spielte der Chauffeur?
Eine zentrale Rolle in dem Verfahren spielt jener Mann, der das mutmaßliche Opfer in die Schweiz chauffiert hatte. Laut Anklage soll er dabei im Auftrag der 46-Jährigen gehandelt haben. Weil der ursprünglich Zweitangeklagte zum letzten Prozesstermin nicht erschienen war, wird sein Fall gesondert verhandelt. Auch Bemühungen des Gerichts, weitere Zeugen zu laden, blieben erfolglos. Deren frühere Aussagen finden sich allerdings im Akt.
Ich sehe das nicht nur anders als Ihr Verteidiger, sondern komplett anders.
Richterin Lea Gabriel zur Angeklagten
Für Verteidiger Johannes Schallert ist der vermeintliche Chauffeur alles andere als eine Randfigur. Vielmehr sei er die treibende Kraft gewesen. Dass dieser lediglich als unwissender Fahrer fungiert haben will, sei eine reine Schutzbehauptung. „Die Glaubwürdigkeit des Zweitangeklagten ist nicht gegeben“, argumentiert der Anwalt.
Eine Fülle an belastendem Material
Staatsanwalt Johannes Hartmann hält dagegen und verweist auf zahlreiche Widersprüche in den Aussagen der 46-Jährigen. Auch die Richterin sieht angesichts der Fülle an belastendem Material keinen Grund, an der Schuld der Frau zu zweifeln. Zumal sich der Fahrer mit seinen Angaben auch selbst belastet habe. „Ich bin ganz klar der Überzeugung, dass es so gewesen ist“, beendet Gabriel die Diskussion um die unterschiedlichen Versionen. Der Schuldspruch lautet auf zwölf Monate bedingte Haft und 1440 Euro Geldstrafe.
Dass die 46-Jährige, die mittlerweile als Putzfrau in Österreich arbeitet, nicht hinter Gitter muss, verdankt sie ihrer bisherigen Unbescholtenheit. Nach einem jahrelangen Verfahren ist das letzte Wort zumindest für sie nun gesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.
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