„Ich sehe das nicht nur anders als Ihr Verteidiger, sondern komplett anders.“ Mit diesen unmissverständlichen Worten macht Richterin Lea Gabriel der 46-jährigen Beschuldigten klar, dass sie deren Version der Geschichte keinen Glauben schenkt. Darum geht es: Die Frau soll eine andere Frau dazu gebracht haben, sich in einem Schweizer Bordell zu prostituieren. Schon im Februar hatte sich die bislang unbescholtene Angeklagte wegen grenzüberschreitenden Prostitutionshandels vor Gericht verantworten müssen. Damals wiegelte sie ab.