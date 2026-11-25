Die deutsche Bundesliga wird die Fans wohl ab der Saison 2029/30 samstags um 20.30 Uhr vor die Fernseher locken. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung schreibt, will das deutsche Oberhaus fünfmal pro Saison ein Topspiel zur Primetime zeigen.
Aktuell finden die Topspiele samstags um 18.30 Uhr statt. Das soll auch so bleiben, mit dem einzigen Zusatz, das zwei Stunden später ein weiterer Kracher angepfiffen werden soll – zumindest fünfmal pro Saison. Das Konzept seit Teil der Planungen für die nächste nationale TV-Rechteperiode von 2029/30 bis 2032/33, heißt es aus Deutschland.
Der Plan: Die Samstagskonferenz bleibt, wie sie ist, stattdessen sollen vier Sonntagsspiele sowie eine Freitagspartie, die nicht am Karfreitag stattfinden kann, auf den Samstagabend verlegt werden.
Zweite Liga muss reagieren
Für die Fans bedeutet das sieben Stunden deutsche Bundesliga am Stück. Die Neuerung hat allerdings auch Auswirkungen auf die zweite Liga. Findet ein Bundesliga-Spiel am Samstagabend um 20.30 Uhr statt, muss eine Zweitliga-Partie auf den Freitag verschoben werden.
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