Aktuell finden die Topspiele samstags um 18.30 Uhr statt. Das soll auch so bleiben, mit dem einzigen Zusatz, das zwei Stunden später ein weiterer Kracher angepfiffen werden soll – zumindest fünfmal pro Saison. Das Konzept seit Teil der Planungen für die nächste nationale TV-Rechteperiode von 2029/30 bis 2032/33, heißt es aus Deutschland.