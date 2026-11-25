Wie schon 2024 wird die Copa América 2028 in den USA stattfinden. Das gaben die Verbände CONMEBOL und CONCACAF am Dienstag bekannt. Neben den zehn südamerikanischen Fußballnationalteams nehmen sechs Mannschaften aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik teil. Die USA waren im Sommer mit Mexiko und Kanada Co-Gastgeber der Fußball-WM der Männer und richteten die Copa bereits 2016 und 2024 aus. Vor zwei Jahren wurde Argentinien mit seinem 16. Triumph zum Rekordtitelträger.
Die Vergabeentscheidung reiht sich somit ein in eine Serie: Hinzu kommen unter anderem die Olympischen Sommerspiele von Los Angeles, die 2028 nur wenige Tage nach der Copa América starten, sowie die Fußball-WM der Frauen im Jahr 2031, deren Vergabe unter anderem an die USA in dieser Woche verkündet wurde.
Kritik an der Vergabe
Auch Ecuador hatte Interesse gezeigt, die Copa América erstmals seit 1993 wieder auszutragen. In südamerikanischen Medien und sozialen Netzwerken gab es Kritik an der erneuten Vergabe an die USA: „Die CONMEBOL hat Gefallen daran gefunden und verlagert die Copa América in die Vereinigten Staaten“, schrieb die chilenische Zeitung „La Tercera“. Der Wettbewerb gehöre nun nicht mehr Südamerika. Auf der Plattform X äußerten zahlreiche Nutzer ihren Unmut. Moniert wurde der Ausverkauf südamerikanischer Fußballtradition zugunsten kommerzieller Interessen.
Auch nördlich des Rio Grande gab es Kritik. So machte das US-Sportmedium „The Athletic“ eine Fokussierung auf kommerzielle Erwägungen aus und schrieb: „Jüngste Turniere in den USA (...) haben zu einem Umsatzanstieg geführt. Doch wenn man die Zahlen einmal beiseitelässt, verliert der 110 Jahre alte Wettbewerb wichtige kulturelle Bedeutung, die man mit Geld nicht kaufen kann.“
Ursprünglich rein südamerikanisches Fußballturnier
Die Copa América war ursprünglich ein rein südamerikanisches Fußballturnier. Sie wurde 1916 erstmals ausgetragen und ist der älteste noch bestehende kontinentale Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften. Seit den 1990er-Jahren werden auch Teams aus anderen Kontinentalverbänden eingeladen. 2016, zum 100-jährigen Jubiläum, fand der Wettbewerb erstmals außerhalb Südamerikas, in den USA, statt.
Die 49. Ausgabe findet vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028 statt. An dem Turnier nehmen die Nationalmannschaften der zehn Mitgliedsländer der CONMEBOL und sechs Vertreter der CONCACAF teil.
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