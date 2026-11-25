Wie schon 2024 wird die Copa América 2028 in den USA stattfinden. Das gaben die Verbände CONMEBOL und CONCACAF am Dienstag bekannt. Neben den zehn südamerikanischen Fußballnationalteams nehmen sechs Mannschaften aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik teil. Die USA waren im Sommer mit Mexiko und Kanada Co-Gastgeber der Fußball-WM der Männer und richteten die Copa bereits 2016 und 2024 aus. Vor zwei Jahren wurde Argentinien mit seinem 16. Triumph zum Rekordtitelträger.