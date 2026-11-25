Nach der Ablehnung ihres Bauplatzansuchens wandte sich Patricia Schatzer, die selbst nichts mit der Partei zu tun hat, an die NÖ Antidiskriminierungsstelle und beantragte ein Schlichtungsverfahren. Die unabhängige Landesstelle kam nach Prüfung des Falls zum Ergebnis, dass die 30-Jährige wegen der politischen Weltanschauung ihrer Mutter diskriminiert wurde.