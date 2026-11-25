Weil ihre Mutter für die FPÖ im Gemeinderat sitzt, soll eine 30-Jährige in Scharndorf keinen Bauplatz bekommen haben. Die unabhängige NÖ Antidiskriminierungsstelle sieht darin eine Benachteiligung aufgrund der politischen Weltanschauung. Der ÖVP-Bürgermeister weist die Vorwürfe zurück.
Der Traum vom Eigenheim ist für Patricia Schatzer (30) aus Scharndorf im Bezirk Bruck an der Leitha vorerst geplatzt. Obwohl sie sämtliche Kriterien für den Erwerb eines Gemeindegrundstücks erfüllte, lehnte der Gemeinderat ihr Bauplatzansuchen ab. Der Grund dafür soll ausgerechnet die politische Tätigkeit ihrer Mutter sein! Nicoleta Schatzer sitzt nämlich für die FPÖ im Gemeinderat.
Nach der Ablehnung ihres Bauplatzansuchens wandte sich Patricia Schatzer, die selbst nichts mit der Partei zu tun hat, an die NÖ Antidiskriminierungsstelle und beantragte ein Schlichtungsverfahren. Die unabhängige Landesstelle kam nach Prüfung des Falls zum Ergebnis, dass die 30-Jährige wegen der politischen Weltanschauung ihrer Mutter diskriminiert wurde.
Tochter enttäuscht, Mutter empört
„Es ist traurig. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, sowas erwartet man sich nicht“, sagt Patricia Schatzer zur „Krone“. Auch ihre Mutter ist empört: „Es ist ein schlechter Witz, dass meine Tochter massiv benachteiligt wird, nur weil ich blaue Gemeinderätin bin.“
Besonders brisant: Laut Antidiskriminierungsstelle konnte die Gemeinde keine sachlichen und nachvollziehbaren Gründe für die Ablehnung des Bauplatzansuchens nennen. Patricia Schatzer wurde zunächst nicht einmal zur Auswahl eines Grundstücks eingeladen. Erst auf Nachfrage erhielt sie einen Tag vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung die Möglichkeit dazu. Letztlich allerdings vergeblich.
Bürgermeister bestreitet Diskriminierung
ÖVP-Bürgermeister Thomas Schäfer weist die Vorwürfe auf „Krone“-Nachfrage entschieden zurück. „Wir haben niemanden diskriminiert“, betont der Ortschef. Die Abstimmung sei im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung geheim erfolgt. Jeder Mandatar sei dabei seiner demokratischen Verpflichtung nachgekommen, verweist Schäfer auf die Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung.
Dass ein Bewerber trotz erfüllter Kriterien keinen Bauplatz bekomme, komme immer wieder vor. Ein automatischer Anspruch bestehe nicht. „Es handelt sich um eine Kann-Richtlinie“, erklärt Schäfer.
Es ist einfach nur unfassbar, auf welches Niveau Gemeindepolitik sinkt, wenn Kinder für das politische Engagement ihrer Eltern benachteiligt werden.
Dieter Dorner
Bild: FPÖ Niederösterreich
Genau diese Argumentation lässt die Antidiskriminierungsstelle allerdings nicht gelten. Auch bei einer sogenannten Kann-Bestimmung dürfe nicht willkürlich entschieden werden. Für eine Ablehnung müssten sachliche und nachvollziehbare Gründe vorliegen.
FPÖ übt scharfe Kritik
Auch FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner meldet sich zu Wort und kritisiert das Vorgehen in Scharndorf. Er fordert, dass das Ansuchen der 30-Jährigen erneut dem Gemeinderat vorgelegt und sachlich sowie diskriminierungsfrei behandelt wird.
Rechtliche Schritte stehen im Raum
Das Schlichtungsverfahren blieb letztlich erfolglos. Die Stellungnahme der Antidiskriminierungsstelle ist zwar rechtlich nicht bindend, eröffnet Patricia Schatzer aber die Möglichkeit, Schadenersatzansprüche vor Gericht geltend zu machen. Ob sie diesen Schritt setzt, lässt die 30-Jährige vorerst offen.
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