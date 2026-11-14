Eigener Fehler fiel Microsoft zunächst nicht auf

Die weltweiten Störungen der Microsoft-Dienste sind am Samstag wieder behoben worden. Am längsten dauerten sie für Unternehmen an – nämlich 35 Stunden und 43 Minuten laut Berichten. Die hausgemachte Panne dürfte dem Softwaregiganten Milliarden kosten …
Inzwischen ist klar, dass keine Cyberattacke oder Künstliche Intelligenz hinter dem Ausfall steckt. Das technische Problem war hausgemacht. Betroffen waren etwa E-Mails, der Austausch über Teams, die Kalenderfunktionen und der Microsoft-KI-Assistent Copilot. Der Fehler sei bereits bei einem Upgrade entstanden, teilte der US-Technologiekonzern mit. Ursprünglich hätte die Netzwerk-Kapazität ausgebaut werden sollen.
Aussetzer fiel zunächst nicht auf
Der Fehler sei von den Verantwortlichen zunächst nicht bemerkt worden, hieß es weiter. Das änderte sich, als die Server zunehmend überlastet wurden, bis sie zusammenbrachen. Eine Art Kettenreaktion war die Folge. Microsoft spricht offiziell von „Serverproblemen“.
Hinweise auf böswillige Aktivitäten gebe es nicht, hieß es weiter. Die Probleme hatten am Donnerstagabend begonnen und entwickelten sich zu einem der längsten Ausfälle in der Geschichte des Unternehmens. Weltweit waren Hunderte Millionen Nutzerinnen und Nutzer betroffen, sowohl Privatpersonen als auch Firmen. Bei den Privatpersonen ging es etwas schneller, bis sie Dienste wie Teams und Copilot wieder nutzen konnten. Samstagfrüh meldete das Unternehmen schließlich, dass sowohl Outlook als auch Teams und Copilot wieder liefen.
Erste Schätzung von Schadenshöhe
Die US-Denkfabrik Anderson Economic Group schätzt den möglichen Schaden durch den Ausfall von Microsoft für die betroffenen Unternehmen auf mehr als sieben Milliarden US-Dollar (umgerechnet 6,3 Milliarden Euro). Es sei denkbar, dass der Konzern rund 725 Millionen Euro an Abo-Gebühren zurückzahlen müsse. Dabei wurde aber eine Modellrechnung vorgenommen, feststehende Entschädigungen flossen nicht ein.
Fachleute warnten Unternehmen, Schulen und Behörden unterdessen vor der Abhängigkeit von den digitalen Diensten. „Wer sich bei zentralen digitalen Technologien einseitig abhängig macht, riskiert im Ernstfall Produktionsausfälle und Wettbewerbsnachteile“, sagte Ralf Wintergerst, Präsident des deutschen Branchenverbands Bitkom.
„Wir sind nicht nur auf Gedeih und Verderb der technischen Kompetenz von Microsoft ausgeliefert, sondern auch dem Wohlwollen der US-Regierung. Diese kann über Sanktionen blitzschnell dafür sorgen, dass einzelne Organisationen oder auch ganze Staaten den Zugriff auf die Microsoft-Cloud verlieren“, gab der IT-Sicherheitsexperte Christopher Kunz zudem zu bedenken. Sie empfehlen, von der Zentralisierung auf wenige Dienstleister wegzukommen.
Wir sind nicht nur auf Gedeih und Verderb der technischen Kompetenz von Microsoft ausgeliefert, sondern auch dem Wohlwollen der US-Regierung.
Christopher Kunz, IT-Sicherheitsexperte
Zweiter Ausfall in diesem Jahr
Es war bereits der zweite Ausfall von Microsoft-365-Diensten in diesem Jahr nach ähnlichen Problemen im Jänner. Erst im vergangenen Monat hatten Probleme der Cloud-Plattform Azore weltweit für Störungen gesorgt.
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