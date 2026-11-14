Eigener Fehler fiel Microsoft zunächst nicht auf

Hinweise auf böswillige Aktivitäten gebe es nicht, hieß es weiter. Die Probleme hatten am Donnerstagabend begonnen und entwickelten sich zu einem der längsten Ausfälle in der Geschichte des Unternehmens. Weltweit waren Hunderte Millionen Nutzerinnen und Nutzer betroffen, sowohl Privatpersonen als auch Firmen. Bei den Privatpersonen ging es etwas schneller, bis sie Dienste wie Teams und Copilot wieder nutzen konnten. Samstagfrüh meldete das Unternehmen schließlich, dass sowohl Outlook als auch Teams und Copilot wieder liefen.