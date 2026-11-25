Erste Namen bei der Suche nach einem neuen ÖFB-Sportdirektor sickerten mit Janko, Prödl, Scherb und Kreissl durch. Gibt es keinen Kandidaten aus dem Ausland?
Vor elf Wochen wurde Peter Schöttel respektlos vom ÖFB vor die Tür gesetzt, danach die renommierten Personalberater von Ernst & Young auf die Sportdirektoren-Suche angesetzt. Nun ja, so kreativ, innovativ und letztlich auch erfolgreich der ÖFB mit der Teamchef-Bestellung von Ralf Rangnick gewesen war, so erwartbar könnte die Wahl des neuen Sportdirektors ausfallen.
Denn von den 30 Kandidaten wurden jetzt vier Namen an die Öffentlichkeit gespielt, die auf der Shortlist stehen sollen. Ein Trio ist bereits beim ÖFB angestellt. Wenn es bei dem Quartett bleibt, dann hätte man sich das zeit- und kostspielige Prozedere sparen können, das wäre eine Farce.
Nicht mangels Qualifikation, die Hausmannskost des bekannten Quartetts ist ja nicht schlecht:
Heute steigt „Hearing“
Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass sich heute „nur“ dieses Quartett dem „Hearing“ dem fünfköpfigen Gremium, angeführt von ÖFB-Boss Josef Pröll, stellt. Ein Blick über den internationalen Tellerrand würde anders aussehen. Am Freitag tagt der Aufsichtsrat des ÖFB, da soll der neue Sportchef offiziell abgesegnet werden. Aber da werden wohl auch mehrere Namen auftauchen. Etwa Ralph Hasenhüttl …
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