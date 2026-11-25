Heute steigt „Hearing“

Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass sich heute „nur“ dieses Quartett dem „Hearing“ dem fünfköpfigen Gremium, angeführt von ÖFB-Boss Josef Pröll, stellt. Ein Blick über den internationalen Tellerrand würde anders aussehen. Am Freitag tagt der Aufsichtsrat des ÖFB, da soll der neue Sportchef offiziell abgesegnet werden. Aber da werden wohl auch mehrere Namen auftauchen. Etwa Ralph Hasenhüttl …