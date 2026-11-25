Während sich in dieser Woche die „Schwarzseher“ dem Black-Friday-Kaufrausch hingeben, sollte vielmehr Orange die Farbe der Stunde sein. Der heutige „Orange Day“ ist der alljährliche Auftakt einer 16-tägigen Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Die UNO kürte die Farbe zum Signal für Hoffnung, Optimismus und eine Zukunft ohne Gewalt. Aber egal, wie viele Gebäude solidarisch in Orange erstrahlen: Es ist erschütternd, wie viel Kraft es immer noch kostet, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten.