Während sich in dieser Woche die „Schwarzseher“ dem Black-Friday-Kaufrausch hingeben, sollte vielmehr Orange die Farbe der Stunde sein. Der heutige „Orange Day“ ist der alljährliche Auftakt einer 16-tägigen Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Die UNO kürte die Farbe zum Signal für Hoffnung, Optimismus und eine Zukunft ohne Gewalt. Aber egal, wie viele Gebäude solidarisch in Orange erstrahlen: Es ist erschütternd, wie viel Kraft es immer noch kostet, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten.
Erst vor Kurzem zeigte der Freispruch von vier Männern, die wegen Vergewaltigung in einem Wiener Wellenbad angeklagt waren, wie schwer es noch immer ist, sich gegen sexuelle Übergriffe zur Wehr zu setzen. Im Zweifel für den Angeklagten – doch wer schützt die Opfer?
International sorgte die Französin Gisèle Pelicot zwar dafür, dass „die Scham die Seite wechselte“, wurde aber erneut zum Opfer: Der Verlag hatte ihr Buch mit Nacktfotos aus der grauenhaften „Sammlung“ ihres verurteilten Ehemanns beworben. In Deutschland fand Collien Fernandes den Mut, die „digitale Vergewaltigung“ durch ihren Mann Christian von Ulmen öffentlich zu machen – und wurde damit zum Ziel hasserfüllter Kommentare und Drohungen im Netz.
Es gibt so viele mutige Frauen, die für eine orange Zukunft einstehen – trotz aller Widrigkeiten und Demütigungen. Sie haben es sich verdient, dass ihre Signalfarbe nicht in der schwarzen Preisschlacht untergeht.
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