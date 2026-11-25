„Man hat das Gefühl, bei uns springt jede Scheibe rein und beim Gegner immer raus“, gab der 30-Jährige Einblicke in seine Gedanken. Nur im Ländle war die Negativserie mit 18 Niederlagen in Folge in dieser Saison noch länger als jene in Tirol. „Ich hatte das auch mal in Villach. Wenn du denkst, es kann nicht noch schlechter laufen, kommt irgendwann der Sieg und der Knopf geht auf“, fügte Lindner an. Dass sich dieser Knopf möglichst bald löst, wäre für den HC Innsbruck dringend nötig.