Auch wenn die Leistungen unter Trainer Ville Kolppanen um einiges besser geworden sind, konnte man in Innsbruck weiterhin nicht anschreiben. Die Haie warten somit bereits seit dem 16. Oktober auf ihren ersten Ligasieg. Nur die Vorarlberger hatten noch öfter verloren.
Heute um 19.30 Uhr kommt es für die Haie in Feldkirch zum Duell mit den Pioneers, dem Tabellenletzten der ICE Hockey League. „Wir müssen anfangen, Spiele zu gewinnen. Punkt“, erklärte Assistant-Kapitän Philipp Lindner. Die Innsbrucker warten aktuell seit elf Spielen auf einen Sieg.
„Man hat das Gefühl, bei uns springt jede Scheibe rein und beim Gegner immer raus“, gab der 30-Jährige Einblicke in seine Gedanken. Nur im Ländle war die Negativserie mit 18 Niederlagen in Folge in dieser Saison noch länger als jene in Tirol. „Ich hatte das auch mal in Villach. Wenn du denkst, es kann nicht noch schlechter laufen, kommt irgendwann der Sieg und der Knopf geht auf“, fügte Lindner an. Dass sich dieser Knopf möglichst bald löst, wäre für den HC Innsbruck dringend nötig.
Wochen der Entscheidung
Die Gelegenheit dazu bietet sich in den kommenden zwei Wochen gleich viermal: Neben den beiden Duellen mit den Pioneers warten mit Fehérvár und Budapest zwei weitere direkte Tabellennachbarn. „Soweit schaue ich eigentlich nicht nach vorne. Man will immer gewinnen, egal ob der Gegner Salzburg oder Vorarlberg heißt“,erklärte der Defensivmann. Wie man es dreht und wendet, ein Sieg im Ländle würde sehr viel Druck vom Tiroler Kessel nehmen und die die Knoten lösen.
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