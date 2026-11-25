Was für ein höllisches Treiben in Gnigl! Bis zu 10.000 Besucher werden am ersten Adventwochenende beim größten Krampuslauf Salzburgs erwartet, darunter auch etliche Schaulustige aus dem Ausland. Von Neuseeland bis Kanada und Kiew – sie alle fasziniert der heimische Brauch. . .
„Was genau die bei uns wollen, weiß ich gar nicht so genau“, lacht Hannes Brugger. Der Obmann der „Altgnigler Krampus Perchten Pass“ ist dennoch stolz: Zum großen Lauf seiner finsteren Gestalten haben sich neben der erwarteten 10.000 Besucher auch ein Filmteam aus Kanada angesagt. „Wir freuen uns, dass sie an unserem Brauch interessiert sind“, meint der Chef der „Altgnigler“.
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